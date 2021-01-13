«بيوت ودوبيزل» ترفد السوق في الإمارات بـ 200 فرصة عمل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «بيوت ودوبيزل»، أولى الشركات المليارية المندمجة والمتخصصة بقطاع التكنولوجيا في دولة الإمارات، عن حملة توظيف تهدف من خلالها إلى توفير أكثر من 200 فرصة عمل في مختلف المجالات، التي تستهدف الكفاءات المحلية في دولة الإمارات، في إطار التزامها برفد الاقتصاد الوطني وتقديم الفرص للكفاءات المحلية للانخراط في سوق العمل.

ويأتي هذا التوسع الاستراتيجي في الدولة جزءاً من خطة شاملة وضعتها مجموعة «إيميرجنج ماركتس بروبرتي جروب»، (إي إم بي جي)، المالكة لشركتي «بيوت ودوبيزل»، التي تسعى من خلالها إلى جذب واستقطاب أفضل الكفاءات المحلية، حيث أعلنت المجموعة عن توافر أكثر من 200 فرصة عمل أخرى في أبرز الأسواق الإقليمية مثل باكستان ولبنان ومصر.

وأكدت رئيسة قسم الموارد البشرية في «بيوت ودوبيزل»، سوزان جندي، أن المجموعة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى الإسهام في تعزيز الاقتصاد الوطني وتطوير الكفاءات المحلية، وتوفير منصة تحتضن المواهب بمختلف مستويات الخبرة والمجالات الوظيفية.

بدوره، قال رئيس مجموعة «إي إم بي جي» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الرئيس التنفيذي لمنصتَي «بيوت» و«دوبيزل»، حيدر علي خان: «يشكل احتضان المواهب المحلية جزءاً رئيساً من خطط عمل مجموعة (إي إم بي جي) في كل الأسواق التي تنشط بها، وذلك إيماناً منا بقدرة هذه الخبرات على تقديم أفكار إبداعية ومستدامة تتناسب مع متطلبات الأسواق المحلية، وبصفتنا شركة مليارية تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً، فإننا نفخر بالمشاركة في تنمية جيل جديد من المهنيين والخبراء وأصحاب المواهب القادرين على تولي مناصب قيادية، مع مواكبة أفضل الممارسات المتبعة في العالم في هذا المجال، ومن هذا المنطلق فإننا نحرص على استقطاب الكفاءات ودعمهم بكل الوسائل التي من شأنها الإسهام في تنمية خبراتهم ومساعدتنا على إيجاد مزايا تنافسية في السوق».

يذكر أن مجموعة «إيميرجنج ماركتس بروبرتي جروب»، المالكة لمنصة «بيوت» ومقرها دبي، ومجموعة «أو إل إكس» المالكة لمنصة «دوبيزل»، عن دمج عملياتهما في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، لتنشأ بذلك شركة مليارية، تصل قيمتها السوقية إلى 3.6 مليارات درهم.

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