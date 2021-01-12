مهرجان دبي للتسوق يعزز نجاحاته بجهود ودعم شركائه

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

يواصل مهرجان دبي للتسوق مسيرته الحافلة بالنجاح والإنجازات، ليصبح اليوم أكبر وأطول مهرجانات التسوق على مستوى العالم، من خلال الشراكة الحقيقية التي تربط بين القطاعين العام والخاص، وكذلك جهود ودعم شركاء المهرجان الذين يجتمعون كلهم لتحقيق الهدف المشترك وهو تعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة للتسوق على مستوى العالم.

وتواصل الدورة السادسة والعشرون لمهرجان دبي للتسوق فعالياتها التي بدأت في 17 ديسمبر الماضي وتستمر حتى 30 يناير الجاري، لتشكل وجهة مثالية لسكان وزوار المدينة للاستمتاع بموسم الشتاء، وكذلك العروض الترويجية الفريدة من نوعها، وأيضا الحفلات الموسيقية والأسواق والاستعراضات المباشرة، والمأكولات المختلفة وغيرها.

وتحرص مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة لمهرجان دبي للتسوق على توثيق علاقاتها مع شركائها لتقديم الأفضل لزوار مهرجان دبي للتسوق.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "نجحت هذه الدورة من مهرجان دبي للتسوق في تسليط الضوء مرة أخرى على طموح دبي اللامحدود، والأفكار المبتكرة، والخبرة في تنظيم المهرجانات والأحداث الدولية الكبرى على الرغم من الظروف التي يعيشها العالم أجمع. كما حرصنا على إقامة الفعاليات ضمن إطار إرشادات الصحة المعتمدة، للحفاظ على سلامة جميع المشاركين والزوار. ولا شك أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا دعم شركائنا الذين ساهمت جهودهم في تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية مع ضمان أعلى معايير السلامة للاستمتاع بالأجواء الاحتفالية والترفيه في مراكز التسوق وأماكن الحفلات الموسيقية والمعالم السياحية والفنادق والمطاعم وغيرها. ويعد نجاح مهرجان دبي للتسوق عاملاً أساسياً في دعم القطاعات الاقتصادية الرئيسية، ويعكس مكانة دبي كوجهة آمنة ومضيافة ومتنوعة ومنفتحة على العالم".

من جهته، علق ميشال عياط، الرئيس التنفيذي – الشركة العربية للسيارات: "يعتبر مهرجان دبي للتسوق، حدث التسوق والترفيه الأبرز الذي ينتظره الكثيرون خلال العام. ومع وصوله إلى دورته السادسة والعشرون، تفخر العربية للسيارات بشراكتها الاستراتيجية مع المهرجان منذ انطلاقته الأولى، حيث نؤمن بتأثيره الإيجابي على الصعيدين الوطني والإقليمي. وطوال هذه المدة، حرصنا على دعم أهدافه، تماشيًا مع رؤية القيادة الرشيدة، لجعل دبي والإمارات العربية المتحدة أفضل وجهة للزيارة والعيش والعمل".

وقال تيموثي إيرنست، مدير مجموعة الفطيم لقطاع التجزئة والترفيه: "لطالما ركزت مجموعة الفطيم لقطاع التجزئة والترفيه على تزويد المتسوقين بتجربة استثنائية على مدار العام. وتوفر عروض مهرجان دبي للتسوق في كل من دبي فستيفال سيتي مول وفستيفال بلازا جبل علي فرصة للمتسوقين للفوز بمئات الجوائز يومياً عبر أنشطة جذابة وبرنامج مكافآت فستيفال الذي أطلقناه مؤخراً. ونظراً لعدم قدرة المقيمين على السفر إلى الكثير من البلدان حالياً وتزايد عدد السياح الوافدين إلى الإمارات العربية المتحدة، تشهد مراكز التسوق زيادة هامة في عدد المتسوقين أسبوعياً. مما يعكس ثقة المتسوقين بالبيئة الآمنة التي نوفرها في مراكز التسوق التابعة لنا، وسنواصل العمل وبذل كافة الجهود التي من شأنها تعزيز نمو القطاع".

وعلق متحدث باسم إعمار مولز ش.م.ع قائلاً: "يقدّم الموسم الحالي من مهرجان دبي للتسوق عروضاً ترويجية ومبيعات منقطعة النظير للمتسوقين، حيث توفر العديد من الصفقات والخصومات المجزية. ويفخر دبي مول بالمشاركة هذا الموسم من المهرجان بتقديمه خصومات تصل إلى 75 بالمئة عبر مئات العلامات التجارية، بالإضافة إلى فرص ذهبية تتيح للضيوف الفوز بمزيد من الجوائز الأخرى يومياً. كما يمكن للمتسوقين، بموجب الشراكة الإستراتيجية الموقعة مع سكاي واردز طيران الإمارات، ربح 50 ألفاً من أميال سكاي واردز يومياً عند التسوق وتناول الطعام وتجربة الوجهات الترفيهية والمعالم السياحية في دبي مول خلال فترة المهرجان".

بصفتها شريكاً استراتيجياً لمهرجان دبي للتسوق، تعتز "اتصالات" بالنجاح المتواصل لسوق اتصالات ماركت او تي بي الذي يمثل وجهة مميزة لزوار المهرجان ويوفر نخبة واسعة من العلامات التجارية المحلية والعالمية والأنشطة الترفيهية اليومية وتجارب المأكولات الشهية التي تتضمن المطبخ الكوري والآسيوي خلال أجواء الشتاء الفريدة لإمارة دبي. وعلى غرار النسخ السابقة من مهرجان دبي للتسوق، يتيح هذه السوق الفرص المميزة، حيث يستقبل العديد من العملاء ويقدم لهم باقة متنوعة من الخدمات والمنتجات والخصومات على الأجهزة والإكسسوارات.”

وقال بانكاج كومار، رئيس التجزئة أومني شانيل في جمبو للإلكترونيات: "أدت إجراءات حظر السفر في بعض الدول خلال العطلة الشتوية إلى زيادة معدلات تدفق العملاء إلى متاجرنا، والذين باتوا يقضون أوقاتاً أطول في التسوق. وواصلت الفئات الجديدة من منتجاتنا مثل الأجهزة المنزلية الصغيرة، والمعدات الموسيقية الإلكترونية، وأجهزة العناية الشخصية في تحفيز معدلات النمو التي نحققها. فضلاً عن ذلك، أدى إطلاق المنتجات الجديدة مثل آيفون 12، وبلاي ستيشن 5 على مدى الشهرين المنصرمين إلى رفع معدلات الطلب من قبل العملاء بشكل ملحوظ".

من جهته، قال فؤاد منصور شرف، المدير العام لمراكز التسوق (الإمارات)، لدى «ماجد الفطيم العقارية: "مع الاحتفال بالدورة السادسة والعشرين من مهرجان دبي للتسوق، نعمل على ابتكار تجربة تسوق لا تنسى وذات طابع متميز أكثر من أي وقت مضى. ففي ماجد الفطيم، نفخر بإقامة احتفالات مميزة لمكافأة عملائنا. وعلى مدار مهرجان دبي للتسوق هذا العام، سنفعل ذلك عن طريق الاحتفاء بالأشخاص الذين دعمونا منذ فترة طويلة من خلال زيارة متاجرنا باستمرار. ونحن متحمسون للغاية لإمكانية جعل ستة زوار من أصحاب الملايين عن طريق الفوز بنقاط SHARE، بالإضافة إلى تقديم عروض التجزئة المتميزة. ونرحب بجميع أعضاء المجتمع في مراكز التسوق لدينا ونحثهم على الانضمام إلينا في الاحتفال بثقافة البيع بالتجزئة في المنطقة".

وقالت نسرين بستاني، مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في ميركاتو وتاون سنتر جميرا: "من المؤكد أن الفعاليات الترفيهية المذهلة والعروض الترويجية والجوائز التي يستضيفها ميركاتو خلال فترة المهرجان قد لعبت دوراً رئيسياً في جذب المزيد من السياح والمقيمين للاستمتاع بحضور الفعاليات وقضاء أجمل الأوقات والاستفادة من التخفيضات الكبيرة في الأسعار في متاجر كل من ميركاتو وتاون سنتر جميرا. لقد لاحظنا زيادة في إقبال الزوار وارتفاع نسبة أرقام المبيعات خلال النصف الأول من مهرجان دبي للتسوق 2021 بمعدل 10٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي خلال مهرجان دبي للتسوق 2020".

وقال عمر خوري، الرئيس التنفيذي لمشاريع الضيافة وإدارة الأصول في "نخيل مولز": "إن مهرجان دبي للتسوق في دورته السادسة والعشرين يشكل علامة فارقة بالنسبة لنخيل مولز، حيث شهدت مراكز التسوق الرائدة التابعة لها زيادة كبيرة في إقبال السياح والمقيمين. لقد استفاد تجار البيع بالتجزئة بشكل كبير من الأنشطة التي تُقام على مستوى المدينة، وهو ما يعزز مكانة دبي كوجهة عالمية للبيع بالتجزئة".

وتابع قائلا: "ومن هذا المنطلق، فإن نخيل مولز تشارك بفاعلية في مهرجان دبي للتسوق عبر وجهات رئيسية تابعة لها مثل ذي بوينت ونخيل مول وابن بطوطة مول وسوق التنين. وبصفتها شريكاً استراتيجياً لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، فإن نخيل مولز سوف تقدم مجموعة من الأنشطة والفعاليات والتجارب الجديدة الرائعة التي ترضي عملائنا خلال الأسبوع المقبل في إطار هذا المهرجان".

في مهرجان دبي للتسوق هذا العام، تستضيف "السيف" و"الخوانيج ووك" و"بلوواترز" و"بوكس بارك" و"ذا أوتلت فيليدج" مجموعة كبيرة من الأنشطة الممتعة بحيث تتيح لزوارها أروع ما تقدمه دبي من عروض احتفالية. يقدّم سوق مهرجان دبي للتسوق في "السيف"، الذي يقام بالتعاون مع "الفوعة"، تجربة مختلفة للزوار في كل أسبوع. وتحولت "الخوانيج ووك" إلى حديقة ساحرة تقوم على فكرة أليس في بلاد العجائب، بينما تحتفل "بلوواترز" بمهرجان دبي للتسوق بطريقة متطورة حيث عروض طائرات الدرون الضوئية والتجارب الترفيهية التي لا تضاهى في متعتها. في حين أعدّت "بوكس بارك" فعاليات ترفيهية مثيرة في كل نهاية أسبوع، تضمّ شخصيات محبوبة للغاية من المسلسل التلفزيوني الإماراتي فريج. من جهة أخرى، ترحّب "ذا أوتلت فيليدج"، وجهة الترفيه والتسوق الداخلية الرائدة والمستوحاة من التصاميم المعمارية لمنطقة توسكانا الإيطالية الخلابة، بالمتسوقين وتقدّم لهم الكثير من العروض الرائعة في متاجرها.

وقال فريدريك دي ميلكر، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد لدى بنك رأس الخيمة الوطني: "ارتقت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة هذا العام بمعايير فعالياتها من خلال تنظيم نسخة مميزة من مهرجان دبي للتسوق، الذي قدّم لجميع المتسوقين عروضاً استثنائية، فضلاً عن استضافته للعديد من الفعاليات الترفيهية والنشاطات غير المسبوقة، مع مراعاة جميع التوصيات الحكومية حول السلامة والتباعد الاجتماعي. لقد قدّم مهرجان دبي للتسوق لهذا العام آلاف خصومات التجزئة الفريدة والعروض الترفيهية التي توفّر للعملاء خيارات كثيرة لا مثيل لها. بالإضافة إلى تلك العروض، سيتمكّن العملاء خلال فترة المهرجان من استعادة لغاية 25% من النقود عند الإنفاق باستخدام البطاقات الائتمانية الصادرة عن البنك. لقد لاحظنا زيادة في الإنفاق لدى العملاء على فئات الرفاهية بنسبة 15% والأزياء والملابس بنسبة 12% والمطاعم بنسبة 5% منذ بداية المهرجان. ويسعدنا أن يكون البنك راعيا رئيسيا لمهرجان دبي للتسوق الذي يقدّم للمقيمين في دبي وللزوار أفضل المزايا".

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