«طيران الإمارات» تستأنف خدماتها إلى سياتل ودالاس وسان فرانسيسكو

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «طيران الإمارات» أنها ستستأنف خدماتها من دون توقف إلى كلٍّ من: سياتل (اعتباراً من الأول من فبراير)، ودالاس وسان فرانسيسكو (اعتباراً من الثاني من مارس)، ما سيوفر لعملائها سفراً سلساً عبر دبي من وإلى الوجهات الشهيرة في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

وأوضحت الشركة، في بيان أمس، أنه مع إضافة تلك الوجهات الثلاث، فإن شبكتها في أميركا الشمالية تصل إلى 10 وجهات، حيث إن الناقلة سبق واستأنفت خدماتها إلى كلٍّ من: بوسطن وشيكاغو وهيوستن ولوس أنجلوس ونيويورك جيه إف كيه، وتورنتو، وواشنطن العاصمة.

وأضافت أن خدمة سان فرانسيسكو ستعمل بمعدل أربع رحلات أسبوعياً بطائرات «بوينغ 777-300ER»، بينما ستعمل خدمتا سياتل (أربع رحلات أسبوعياً)، ودالاس (ثلاث رحلات أسبوعياً) بطائرات «بوينغ 777-200LR» بتقسيم الدرجتين: 38 مقعداً يتحول إلى سرير مستوٍ في درجة رجال الأعمال، و264 مقعداً مريحاً في الدرجة السياحية.

إلى ذلك، ستوفر «طيران الإمارات» لعملائها مزيداً من الخيارات بزيادة عدد رحلاتها إلى كلٍّ من: نيويورك ولوس أنجلوس وساو باولو، إذ إنه اعتباراً من الأول من فبراير، ستسير الناقلة رحلتين يومياً إلى نيويورك جيه إف كيه، ورحلة يومية إلى لوس أنجلوس.

وفي أميركا الجنوبية، ستشغل «طيران الإمارات» رحلة أسبوعية خامسة إلى ساو باولو (اعتباراً من 5 فبراير)، ما سيوفر للعملاء من وإلى البرازيل مزيداً من خيارات السفر عبر شبكة خطوطها الواسعة.

وتواصل «طيران الإمارات» استئناف عملياتها بصورة آمنة وتدريجية عبر شبكتها، وتخدم حالياً 114 وجهة في القارات الست.

شبكة «الناقلة» في أميركا الشمالية أصبحت تغطي 10 وجهات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news