«تنظيم الاتصالات» تطلق «مشورة» لتحسين منظومة الطيف الترددي

المصدر: عبير عبد الحليم ــ أبوظبي

أطلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، مشورة حديثة تستهدف مشاركة مستخدمي الطيف الترددي في تطوير وتحسين منظومة إدارة الطيف الترددي، لتقديم خدمات خالية من التداخلات الضارة، والحصول على تصاريح الخدمات اللاسلكية بسهولة.

وأفادت الهيئة بأنها ستحصر جميع الآراء والأفكار، وتحللها، لدراسة تطبيقها، والخروج بنتائج تلبي تطلعات المستخدمين، للحصول على خدمات طيف ترددي متميزة.

وأوضحت «تنظيم الاتصالات» أنها أجرت أخيراً، تحديثاً جديداً على نظام إدارة الطيف الترددي، وذلك في اطار سعيها الدائم نحو الوصول الى استخدام أحدث النظم إقليمياً وعالمياً في إدارة الطيف الترددي، لتوفير ترددات آمنة خالية من التداخلات الضارة لمستخدمي الطيف الترددي في الإمارات.

وذكرت الهيئة أن فريقاً تقنياً من إدارة الطيف الترددي في الهيئة، قام بالتعاون مع الشركة المزودة، بتطوير شامل للنظام يتوافق مع متطلبات المتعامل، ومستخدمي خدمات الطيف الترددي، عن طريق منظومة ربط متكاملة داخلية وخارجية، تتيح إصدار التصاريح للخدمات اللاسلكية بأقل تدخل بشري.

ولفتت إلى أنه تمت إضافة العديد من المزايا في النسخة المحدثة، ومنها لوحة تحكم للمتعاملين، وتغذية استرجاعية في أي وقت من المعاملة، وفتح قنوات دفع جديدة، وغيرها، لتصبح متاحة أمام جميع مستخدمي الطيف الترددي في الدولة.

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