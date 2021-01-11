"أراد": 1.8 مليار درهم إجمالي مبيعات الشركة خلال 2020

المصدر: مدحت السويفي – دبي

أفادت شركة "أراد" إنها حققت ارتفاعاً في المبيعات بنسبة 35% خلال عام 2020.

وأِشارت الشركة في بيان حصلت "الإمارات اليوم" على نسخة منه، أنها مبيعاتها وصلت لـ إلى 1.8 مليار درهم.

وأشارت الشركة إلى أنها نفذت مجموعة كبيرة من عمليات تسليم المشاريع خلال العام الماضي.

وإلى ذلك ذكرت الشركة أنها وقعت اتفاقية قرض إسلامي جديدة مع بنك دبي الإسلامي بقيمة 300 مليون درهم، إضافة إلى اتفاقية تمويل أصغر مع مصرف عجمان، وذلك لتغطية جميع تكاليف المراحل السكنية التي تم الإعلان عنها في مشروع الجادة، لافتة إلى أنها حصلت في السابق على قرضين بقيمة مليار درهم لكل منهما خلال عام 2017 و2018 على التوالي.

وأوضح الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة أراد أن مبيعات الشركة انخفضت خلال شهر أبريل 2020 نتيجة للحظر الذي فرضته الدولة، موضحاً أن المبيعات عاودت التعافي بقوة على مدى الشهور اللاحقة.

وذكر أنه أفضل أداء للشركة كان خلال الربع الثالث من العام، حيث وصلت المبيعات الإجمالية للشركة خلال عام 2020 إلى 2337 وحدة، مع تزايد اهتمام المستثمرين بالشقق والفلل ضمن مشروعي الشركة الجادة ومساكن نسمة.

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