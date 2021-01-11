مجمع دبي للاستثمار يزيد قدرة توليد الطاقة 16.6%

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مجمع دبي للاستثمار، عن نجاحه في زيادة قدرته لتوليد الطاقة بنسبة 16.66%، ليصل إجمالي الطاقة المولدة إلى (1050 ميغافولت أمبير)، بعد أن تم إنجاز المحطة الفرعية السابعة التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا».

وأوضح بيان صادر أمس، أن المحطة الفرعية التي تعمل بالغاز بجهد (132/‏‏‏‏11 كيلوفولت) تقع في «مجمع دبي للاستثمار 1»، وتمثل جانباً من المبادرات الاستراتيجية المستمرة مع هيئة كهرباء ومياه دبي، إضافة إلى الجهود المبذولة لتعزيز الشبكة الحالية، بهدف ضمان توفير إمدادات فعالة للطاقة.

وصممت المحطة الجديدة لتلبية احتياجات القطاعات الصناعية والتجارية والسكنية عبر المجمع، حيث تم إنشاؤها من قبل مقاول عالمي متخصص في مجال مشروعات المحطات الفرعية بجهد (132 كيلوفولت) بعد اعتماده من قبل الهيئة.

ويغطي العقد مختلف العمليات المتعلقة بتوريد وتركيب واختبار وتشغيل المحطة الفرعية الجديدة في المجمع.

وقال مدير عام مجمع دبي للاستثمار، عمر المسمار، إن «هذا المشروع يتوافق مع مساعي مجمع دبي للاستثمار الدؤوبة لتعزيز وتوفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة للكهرباء والمياه وفقاً لأعلى معايير الكفاءة والسلامة».

وأضاف أن «المحطة الجديدة ستعمل على زيادة قدرة التحويل، وتعزيز كفاءة شبكات الطاقة في المنطقة، ودعم قدرة توافر الطاقة، إلى جانب الارتقاء بتحسين الخدمات للمستأجرين الحاليين والجدد، بالتناغم مع احتياجات التنمية المستدامة للمجمع».

وأشار المسمار إلى أن المحطة الفرعية، مجهزة بأنظمة تحكم رقمية متقدمة وأخرى للحماية والاتصالات، وستتولى الهيئة تشغيلها، ما يتيح سهولة توفير الخدمة إلى المستخدمين.

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