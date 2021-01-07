مزايا درجة السفر الاقتصادية الممتازة

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

تُعرف الدرجة السياحية الممتازة على متن الطائرات بأنها منتج أفضل من الدرجة الاقتصادية، إلا أنها ليست باهظة الثمن مثل الدرجة الأولى أو درجة رجال الأعمال.

وتم طرح الدرجة السياحية الممتازة للمرة الأولى في أوائل التسعينات من قبل شركة «EVA Air»، وازدادت شعبيتها على مدار السنوات الماضية، مع توافرها في المزيد من الناقلات الجوية.

ووفقاً لشركة «سكاي سكنر» المتخصصة في حجوزات السفر، تكون الدرجة الاقتصادية الممتازة عموماً أقل كلفة بنسبة 65% مقارنة بدرجة رجال الأعمال وهي بالتأكد أعلى من الدرجة العادية، لكنها ستضمن للمسافر رحلة أكثر راحة واسترخاء، إذ تمتاز هذه الدرجة بمساحة إضافية للأرجل، ومقاعد أوسع، كما أن المقاعد تنحني بمقدار بوصات إضافية.

ويمكن للمسافرون على الدرجة الممتازة، أيضاً اختيار قائمة طعام منفصلة، وتسهيلات أكبر في الوزن بالنسبة لبعض الناقلات الجوية.

كما تتيح هذه الدرجة منافذ طاقة إضافية، وشاشات ترفيه شخصية أكبر مقارنة بالدرجة السياحية العادية، وفي بعض الأحيان تسمح شركات الطيران بأولوية الصعود إلى الطائرة لركاب هذه الدرجة.

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