«طيران الإمارات» تمدد صلاحية عروض «ماي إيميريتس باس»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعادت شركة «طيران الإمارات» عروض «ماي إيميريتس باس» My Emirates Pass، لزوار دبي مع بداية العام الجديد، حيث تتيح العروض لمسافري الناقلة استخدام بطاقة الصعود إلى الطائرة كبطاقة عضوية حصرية، والاستفادة من أسعار مخفضة وعروض وحسومات لدى أكثر من 450 مطعماً ووجهة ترفيهية، ومتجر تجزئة في دولة الإمارات.

وذكرت «طيران الإمارات»، في بيان أمس، أنها مددت فترة صلاحية عروض «ماي إيميريتس باس»، لكي يستمتع المزيد من العملاء باستكشاف دولة الإمارات بكلفة أقل، موضحة أنه يمكن للمسافرين على رحلات الناقلة إلى دبي أو عبرها، خلال الفترة بين الأول من يناير الجاري و30 سبتمبر 2021، الاستفادة من أسعار خاصة وعروض متنوعة، بمجرد إبراز بطاقات صعودهم إلى «طائرات الإمارات»، وبطاقة تعريف شخصية.

وأضافت أنه بإمكان العملاء الاستفادة من عروض خاصة في جميع أنحاء دولة الإمارات على التسوق والتجارب العائلية، وخيارات تناول الطعام العالمية.

وبينت الناقلة أن العروض تشمل خصماً يصل إلى 50%، في 300 مطعم، و35 «سبا» في فنادق عالمية وأنشطة ترفيهية، مثل: مدينة «أكوافنتشر بأتلانتس»، وقمة برج خليفة.

وأوضحت أنه يمكن للمسافرين الدوليين، بغرض السياحة والترفيه أو ممارسة الأعمال، التوقف في دبي للاستمتاع بمجموعة واسعة من التجارب العالمية، من الشواطئ والصحراء إلى الأنشطة التراثية، ومرافق الضيافة والترفيه ذات المستوى العالمي.

يشار إلى أن سياسات الحجز، الخاصة بـ«طيران الإمارات»، توفر المرونة والثقة للعملاء في التخطيط لسفرهم، إذ يمكن للعملاء الذين يشترون تذاكر «طيران الإمارات»، للسفر في أو حتى 30 يونيو 2021، الاستفادة من شروط وخيارات إعادة الحجز، إذا اضطروا إلى تغيير خطط سفرهم، كما يمكنهم تغيير تاريخ السفر، أو تمديد صلاحية التذكرة لعامين من تاريخ الشراء.

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