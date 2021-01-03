"فلاي دبي" إلى الدمام والرياض.. وجدة الشهر المقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ذكر متحدث باسم شركة "فلاي دبي"، أنه تماشياً مع التوجيهات الصادرة عن السلطات، تعمل الآن رحلات "فلاي دبي" إلى مطار الدمام الدولي (DMM) ومطار الرياض الدولي (RUH).



وأوضح أنه سيتم استئناف الرحلات إلى جدة (JED) بدءا من فبراير المقبل، مشيرا إلى أن تلك الرحلات متاحة للحجز، داعيا المسافرين إلى التحقق بانتظام من موقع "IATA Travel Centre" قبل رحلاتهم، أو زيارة موقع "flydubai.com" أو الاتصال بمركز الاتصال على الرقم 00971600544445.

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