"طيران الإمارات" تستأنف رحلات السعودية اعتباراً من غد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت شركة طيران الإمارات، بأنها ستستأنف تشغيل رحلاتها إلى السعودية اعتباراً من يوم غد 4 يناير 2021، وذلك عقب إعلان المملكة انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية في ما يخص تعليق الرحلات الجوية الدولية.

وذكر متحدث باسم الشركة في بيان تلقت "الإمارات اليوم"، نسخة منه: "ستغادر أول رحلة لـ(طيران الإمارات) إلى جدة (الرحلة ئي كيه 2803) في الساعة الرابعة عصر يوم غد الإثنين".



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