«فينسيتور بوليفارد» مشروع يتضمن حوض سباحة بأمواج اصطناعية

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يقع مشروع «فينسيتور بوليفارد» مقابل «ميراكل غاردن» للورود في منطقة «أرجان»، وهو من المشروعات التي تعتبر جاهزه للتسليم، ويضم 216 شقة سكنية تتكون من استوديوهات واسعة، ووحدات من غرفة نوم على ممشى بطول 233 متراً، مع محال تجارية بمساحة تبلغ 32 ألف قدم مربعة.

يعتبر «فينسيتور بوليفارد» المشروع السكني الأول في دبي الذي يمنح ساكنيه حوض سباحة خارجياً وفقاً لطراز المنتجعات، بأمواج اصطناعية، إضافة إلى حوض سباحة يطل على «ميراكل غاردن».

تمتاز شقق المشروع بارتفاع من الأرضية حتى السقف يبلغ 3.6 أمتار، ما يزيد بنسبة 30% مقارنة بما تمنحه المشروعات الأخرى.

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