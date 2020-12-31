مطاعم وجبات سريعة ومقاه تفرض أسعاراً خاصة لمشاهدة الألعاب النارية

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صوراً لأسعار حددتها مطاعم وجبات سريعة ومقاه في "وسط مدينة دبي" تراوح بين 1000 و1500 درهماً للشخص الواحد بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الميلادية.

وتتيح هذه المحال إطلالات على برج خليفة حيث تتجه الأنظار إلى دبي التي تستقبل السنة الجديدة بالعديد من الاحتفالات التي تتخللها فعاليات ترفيهية مختلفة كعروض الألعاب النارية وعروض الليزر عند منتصف الليل.

وربط مغردون هذه الزيادات في الأسعار بالطلب والإقبال الكبيرين على المطاعم والمقاهي التي تقع في مناطق حيوية في دبي خلال ليلة رأس السنة، بما في ذلك تلك المطلة على نافورة دبي مول.

ويمكن مشاهدة عروض الألعاب النارية والليزر في 23 موقعاً موزعاً على مختلف أنحاء دبي، والتي ستضيء سماء المدينة عند الساعة الـ12 مساء، في حدث ينتظره ملايين المتابعين من داخل الدولة وخارجها.

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