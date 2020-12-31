انخفاض التضخم في أبوظبي يخفض أسعار المستهلك للأسر المواطنة

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أفاد مركز الإحصاء في أبوظبي بأن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في أبوظبي انخفض بنسبة 2.4%، خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأكد المركز، في تقرير أصدره أمس حول «التضخم في أكتوبر 2020»، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك بلغ 108.1 نقاط، خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر الماضيين، مقابل 110.8 نقاط، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح أن انخفاض أسعار المستهلك خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، أدى إلى انخفاض معدلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة بنسبة 2.6%، وللأسر غير المواطنة بنسبة 2.5%، بينما انخفضت أسعار المستهلك بالنسبة للأسر الجماعية بنسبة 1%.

ووفقاً للتقرير، أدى انخفاض أسعار المستهلك إلى انخفاض معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة «الرفاه الدنيا» بنسبة 0.9%، وانخفاضها بنسبة 1.9% بالنسبة لشريحة «الرفاه المتوسطة»، وبنسبة 3.2% لشريحة «الرفاه العليا».

وأكد التقرير أن أسعار مجموعة النقل انخفضت بنسبة 6%، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 3.3%، ومجموعة الترويح والثقافة 20.6%، والمعدات والتجهيزات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للمنازل 4.2%.

في المقابل، ارتفعت أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 7.5%، والأغذية والمشروبات 5.8%، في حين استقرت أسعار التعليم، خلال الفترة نفسها، مقابل الفترة نفسها من العام الماضي.

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