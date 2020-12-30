8 أدلّة إرشادية لمساعدة الشركات الناشئة على ممارسة أعمالها في قطاعات رئيسة

المصدر: دبي - وام







أعلنت دبي للمشاريع الناشئة إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي، المبتكرة لدعم ريادة الأعمال، عن إصدار 8 أدلة إرشادية حول كيفية تأسيس أعمال ناشئة في 8 قطاعات أساسية بالإمارة وذلك مع اختتام الدورة الخامسة من سلسلة لقاءات الأعمال الأسبوعية الخاصة بالمشاريع الناشئة وريادة الأعمال التي نظمتها بالتعاون مع "فيرتو زون VirtuZone" وامتدت من أكتوبر وحتى منتصف ديسمبر الجاري.

وغطت الأدلة الإرشادية الجديدة 8 قطاعات مهمة هي: التقنية المالية، والرعاية الصحية، والنقل، والتعليم، والأغذية والمشروبات، والاستدامة، والسفر والسياحة والضيافة بالإضافة إلى قطاع التأثير المجتمعي.

ويحوي كل دليل، معلومات مفصلة حول كيفية تأسيس شركات ناشئة في كل قطاع وبيانات وإحصاءات واتجاهات وفرص متعلقة بكل قطاع، بالإضافة إلى التشريعات الخاصة بممارسة الأعمال في كل قطاع وطريقة الحصول على ترخيص ولائحة بحاضنات ومسرعات الأعمال ولائحة بالفعاليات والمؤتمرات ذات العلاقة بالقطاع.

وحضر جلسات الدورة الخامسة من سلسلة لقاءات الأعمال الأسبوعية أكثر من 360 مشاركاً، منهم 22% من رواد الأعمال الإماراتيين، مع وجود نسبة كبيرة من رواد الأعمال المشاركين من خارج الدولة ممن يمتلكون مشاريع ناشئة أو يخططون لإطلاق مشاريعهم الناشئة.

وأشارت مدير أول المشاريع الخاصة وريادة الأعمال في غرفة دبي، ناتاليا سيشيفا، إلى أن اللقاءات الأسبوعية حققت أهدافها في تفعيل مشاركة الشركات التقنية الناشئة حول العالم وتعريفها بمزايا وتسهيلات تأسيس الأعمال في دبي، مؤكدة أن الأدلة الإرشادية تعتبر أداة جديدة ومبتكرة لمساعدة الشركات الناشئة في القطاعات المستهدفة.

ولفتت سيشيفا إلى أن استحداث هذه الأدلة الإرشادية يأتي جزءا من جهود الغرفة لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا، حيث استثمرت الغرفة بشكل متزايد في بناء المعرفة وتوفير المعلومات لرواد الأعمال وتعزيز تنافسيتهم المعرفية بكل ما يتعلق بأعمالهم وبيئة الأعمال.

وتابعت: "نركز في دبي للمشاريع الناشئة على مد يد العون للشركات الناشئة ومساعدتها على فهم متطلبات تأسيس الأعمال ووضع أسس فعالة لتبادل المعلومات والخبرات ومشاركة المعارف وتفعيل التعاون الذي يخدم نمو وتطور الشركات الناشئة في الإمارة ويعزز مكانة دبي كوجهة عالمية للشركات الناشئة".

وهدفت سلسلة لقاءات الأعمال الأسبوعية لتسليط الضوء على مواضيع محورية وهي كيفية تأسيس أعمال في قطاعات معينة في دبي. وشهدت هذه اللقاءات على مدار الدورات الماضية مشاركة واسعة من أكثر من 1650 مشاركاً من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة والمستثمرين في المنطقة.



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