«طيران الإمارات» تكشف عن «الدرجة السياحية الممتازة».. و«ترقية مجانية» لمتعامليها حالياً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت «طيران الإمارات» النقاب عن منتج مقصورة الدرجة السياحية الممتازة الجديد، وتحسينات شاملة في جميع المقصورات على أحدث طائراتها من طراز A380.

ترقية مجانية

وقال رئيس «طيران الإمارات»، السير تيم كلارك: «أدخلنا مزيداً من التحسينات على طائرة الإمارات (A380) التي توفر بالفعل واحدة من أكثر تجارب السفر جاذبية».

وأضاف: «في الوقت الذي تركّز فيه ناقلات أخرى على تقليص النفقات، فإن (طيران الإمارات) تعمل جاهدةً لإطلاق منتجات وخدمات أجبرتنا احتياطات جائحة (كوفيد-19) على تعليقها مؤقتاً، وتقديم عروض وتحسينات جديدة، ووفاءً بوعدنا للتميّز الدائم، فإننا نواصل الاستثمار في منتجاتنا وخدماتنا لنقدم للمتعاملين أفضل تجربة ممكنة».

وتابع كلارك: «طوّرنا بعناية بالغة منتج (الدرجة السياحية الممتازة) ليناسب مكانة العلامة التجارية لـ(طيران الإمارات) كناقلة تقدم خدمات كاملة وفق أعلى معايير الجودة»، لافتاً إلى أن تجارب الناقلة في الدرجات: الأولى ورجال الأعمال والسياحية، عند تقديمها، أدت إلى إعادة رسم معايير الصناعة.

وعبّر كلارك عن ثقته بأن «الدرجة السياحية الممتازة» ستضع أيضاً بصمتها كعرض ممتاز ومتميز. وقال: «إلى أن يتوافر لدينا عدد مناسب من المقاعد لطرحه في السوق، فإننا نعتزم تقديم تجربة هذه الدرجة، كترقية مجانية لمتعاملي (طيران الإمارات)، في وقت أننا سنشغّل فيه أحدث طائراتنا من طراز A380 على مسارات مختلفة، حتى يتمكن المتعاملون معنا من تجربة أحدث عروضنا في جميع الدرجات».

وأكدت «طيران الإمارات» أنها ستعلن في الأسابيع المقبلة تفاصيل حول الوجهات التي ستعمل إليها طائرتها A380 ذات الدرجة السياحية الممتازة.

«السياحية الممتازة»

وبحسب «طيران الإمارات»، فإن مقصورة الدرجة السياحية الممتازة توفر 56 مقعداً بتوزيع «2-4-2». ويتميز المقعد في هذه الدرجة بمساحة رحبة على امتداد 40 بوصة، وبعرض 19.5 بوصة، وينحني بمقدار ثماني بوصات في وضع مهد مريح، مع حيز واسع لمدّ الساقين. كما أن كل مقعد مغطى بجلد كريمي اللون مضاد للبقع مع تفاصيل مزخرفة، وإفريز خشبي مماثل لدرجة رجال الأعمال. كما صُمّم كل مقعد لتوفير الراحة والدعم الأمثل، مع مسند رأس قابل للتعديل في ستة أوضاع، ومسند للساقين، وآخر للقدمين.

وأمام كل مقعد، هناك شاشة فيديو قياس 13.3 بوصة، تعدّ واحدة من الأكبر في فئتها، كما سيجد المسافرون لمسات مدروسة جيداً، بما في ذلك نقاط شحن يمكن الوصول إليها بسهولة في المقعد، وطاولة طعام واسعة، وطاولة جانبية للمشروبات.

وتحتل مقاعد الدرجة السياحية الممتازة، الجزء الأمامي من الطابق السفلي للطائرة، مع ثلاث دورات مياه مخصصتين لركاب هذه الدرجة.

الدرجة الأولى

خضعت أجنحة الدرجة الأولى الخاصة، البالغ عددها 14 جناحاً، لمزيد من التحسينات، إذ أصبحت الآن أوسع قليلاً وبأبواب أعلى لتوفير مزيد من الخصوصية والراحة. كما تم تحديث تفاصيل ولمسات المقصورة بزخارف وألوان جديدة، من الدرج الذي يصل السطح الرئيس مع الطابق العلوي، إلى التركيبات الحديثة في حمّام الشاور سبا.

تجهيز الطائرات

تسلمت «طيران الإمارات» في الأسبوع الماضي أحدث طائرة من طراز A380. وستُجهّز طلبية الشركة المتبقية من هذا الطراز المكونة من خمس طائرات، التي ستتسلمها خلال عامي 2021 و2022، بمقصورة «الدرجة السياحية الممتازة».

كما سيتم أيضاً تجهيز بعض طائرات «بوينغ 777X» المقرر أن تنضم إلى الأسطول اعتباراً من عام 2023، بمقصورة «الدرجة السياحية الممتازة».

درجة رجال الأعمال

أبقت «طيران الإمارات» على مقاعدها الشهيرة المتميزة في درجة «رجال الأعمال» على طائرات A380، التي توفر وصولاً مباشراً إلى الممر لكل راكب، ويمكن إمالتها إلى وضع سرير مستو تماماً. كما يتوافر لكل مقعد «ميني بار» خاص، ومساحة تخزين شخصية واسعة، ودرجة عالية من الخصوصية.

وتم تجديد جميع المقاعد الـ76، لتتميز بأغطية جلدية بلون الشمبانيا، وتشطيبات خشبية مستوحاة من طائرات رجال الأعمال. كما تم اعتماد نظام الألوان الكلاسيكي ذاته على الصالون الجوي في الجزء الخلفي من الطابق العلوي، المخصص لركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال.

الدرجة السياحية

استبدلت «طيران الإمارات» جميع مقاعد الدرجة السياحية، البالغ عددها 338 مقعداً، بمقاعد مصممة هندسياً مزودة بمساند رأس جلدية، وألواح جانبية مرنة، يمكن تعديلها عمودياً للحصول على الدعم الأمثل.

ويتميز المقعد الحديث بأنه أخف وزناً، من دون التأثير على الراحة أو الوظيفة. ويتميز كل مقعد بلمسات خشبية أنيقة على طاولات الطعام، إضافة إلى شاشة شخصية قياس 13.3 بوصة للاستمتاع بالمحتوى الضخم لنظام «طيران الإمارات» الترفيهي ice.

• 13.3 بوصة قياس شاشة فيديو مقعد الدرجة السياحية الممتازة.

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