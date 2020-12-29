بالفيديو.. "طيران الإمارات" تكشف عن مقصورة الدرجة السياحية الممتازة على طائرة A380

المصدر: دبي-الإمارات اليوم

كشفت طيران الإمارات النقاب عن منتج مقصورة الدرجة السياحية الممتازة الجديد وتحسينات شاملة في جميع المقصورات على أحدث طائراتها A380، لترتقي بالتجربة المتميّزة على هذه الطائرة إلى آفاق جديدة.

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: "أدخلنا مزيداً من التحسينات على طائرة الإمارات A380 التي توفر بالفعل واحدة من أكثر تجارب السفر جاذبية. وفي الوقت الذي تركّز ناقلات أخرى على تقليص النفقات، فإن طيران الإمارات تعمل جاهدةً لإطلاق المنتجات والخدمات التي أجبرتنا احتياطات الجائحة على تعليقها مؤقتاً وتقديم عروض وتحسينات جديدة. ووفاءً بوعدنا للتميّز الدائم، فإننا نواصل الاستثمار في منتجاتنا وخدماتنا لنقدم لعملائنا أفضل تجربة ممكنة".

وكانت طيران الإمارات قد تسلّمت في الأسبوع الماضي من منشأة إيرباص في هامبورغ أحدث طائرة A380. وسوف تُجهّز طلبيتها المتبقية من A380، المكونة من 5 طائرات والتي ستتسلمها خلال عامي 2021 و2022، بمقصورة الدرجة السياحية الممتازة. كما سيتم أيضاً تجهيز بعض طائرات البوينج 777X التي من المقرر أن تنضم إلى الأسطول اعتباراً من عام 2023 بمقصورة الدرجة السياحية الممتازة. وتدرس طيران الإمارات خططاً لتعديل أسطولها الحالي من طائرات A380.

وأضاف السير تيم كلارك بقوله: "طوّرنا بعناية بالغة منتج الدرجة السياحية الممتازة ليناسب مكانة العلامة التجارية لطيران الإمارات كناقلة تقدم خدمات كاملة وفق أعلى معايير الجودة. لقد أدت تجاربنا في الدرجات الأولى ورجال الأعمال والسياحية عندما قدّمناها إلى إعادة رسم معايير الصناعة، ونحن على ثقة من أن درجتنا السياحية الممتازة ستضع أيضاً بصمتها كعرض ممتاز ومتميز. وإلى أن يتوفر لدينا عدد مناسب من المقاعد لطرحه في السوق، فإننا نعتزم تقديم تجربة الدرجة السياحية الممتازة كترقية مجانية لعملاء طيران الإمارات. كما أننا سنشغّل أحدث طائراتنا من طراز A380 على مسارات مختلفة، حتى يتمكن عملاؤنا من تجربة أحدث عروضنا في جميع الدرجات".

وسوف تعلن طيران الإمارات في الأسابيع المقبلة تفاصيل حول الوجهات التي ستعمل إليها طائرتها A380 ذات الدرجة السياحية الممتازة.

الدرجة السياحية الممتازة: راحة ورحابة

كشفت طيران الإمارات اليوم النقاب عن تفاصيل مقصورتها السياحية الممتازة، التي توفر 56 مقعداً بتوزيع 2-4-2.

يتميز مقعد طيران الإمارات في الدرجة السياحية الممتازة بمساحة رحبة على امتداد 40 بوصة وبعرض 19.5 بوصة، وينحني بمقدار 8 بوصات في وضع مهد مريح مع حيز واسع لمدّ الساقين. كما أن كل مقعد مغطى بجلد كريمي اللون مضاد للبقع مع تفاصيل مزخرفة وإفريز خشبي مماثل لدرجة رجال الأعمال. وقد صُمّم كل مقعد لتوفير الراحة والدعم الأمثل مع مسند رأس قابل للتعديل في 6 أوضاع ومسند للساقين وأخر للقدمين.

وأمام كل مقعد شاشة فيديو قياس 13.3 بوصة تعدّ واحدة من الأكبر في فئتها، للاستمتاع بتشكيلة لا تضاهى من الموسيقى والأفلام والبث التلفزيوني الحي والأخبار والمحتويات الأخرى عبر نظام طيران الإمارات الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية. كما سيجد العملاء لمسات مدروسة جيداً، بما في ذلك نقاط شحن يمكن الوصول إليها بسهولة في المقعد وطاولة طعام واسعة وطاولة جانبية للمشروبات.

وتحتل مقاعد الدرجة السياحية الممتازة الجزء الأمامي من الطابق السفلي للطائرة، مع مرحاضين مخصصين لركاب هذه الدرجة.

الدرجة الأولى: مزيد من الخصوصية والفخامة

خضعت أجنحة الدرجة الأولى الخاصة على أحدث طائرات الإمارات A380، البالغ عددها 14 جناحاً، لمزيد من التحسينات، حيث أصبحت الآن أوسع قليلاً وبأبواب أعلى لتوفير مزيد من الخصوصية والراحة. كما تم تحديث تفاصيل ولمسات المقصورة بزخارف وألوان جديدة، من الدرج الذي يصل السطح الرئيسي مع الطابق العلوي، إلى التركيبات الحديثة في حمّام الشاور سبا.

درجة رجال الأعمال: لمسات فخمة جديدة

أبقت طيران الإمارات على مقاعدها الشهيرة المتميزة في درجة رجال الأعمال على طائرات A380، التي توفر وصولاً مباشراً إلى الممر لكل راكب، ويمكن إمالتها إلى وضع سرير مستو تماماً. كما يتوفر لكل مقعد ميني بار خاص ومساحة تخزين شخصية واسعة، ودرجة عالية من الخصوصية.

وتم تجديد جميع المقاعد الـ76 على أحدث طائرات الإمارات A380 لتتميز بأغطية جلدية بلون الشمبانيا وتشطيبات خشبية مستوحاة من طائرات رجال الأعمال، على غرار درجة رجال الأعمال على طائرات الإمارات البوينج 777 Gamechanger.

وتم اعتماد نظام الألوان الكلاسيكي ذاته على الصالون الجوي في الجزء الخلفي من الطابق العلوي، المخصص لركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال.

الدرجة السياحية: مقاعد Gamechanger

استبدلت طيران الإمارات جميع مقاعد الدرجة السياحية على متن أحدث طائراتها A380، البالغ عددها 338 مقعداً، بمقاعد مصممة هندسياً مزودة بمساند رأس جلدية وألواح جانبية مرنة يمكن تعديلها عمودياً للحصول على الدعم الأمثل.

ويمثّل المقعد الحديث خطوة إلى الأمام مقارنة مع طراز مقاعد طائرات الإمارات البوينج 777 Gamechanger. فهو أخف وزناً، من دون التأثير على الراحة أو الوظيفة. ويتميز كل مقعد بلمسات خشبية أنيقة على طاولات الطعام، بالإضافة إلى شاشة شخصية قياس 13.3 بوصة للاستمتاع بالمحتوى الضخم لنظام طيران الإمارات الترفيهي ice الحائز جوائز عالمية.

تحديث المقصورات:

سوف يلحظ العملاء لمسات جديدة في المقصورة الداخلية لأحدث طائرات الإمارات A380، وتصاميم تتميز بزخرفة شجرة الغاف، بالإضافة إلى خطوط زاهية بألوان الشمبانيا وأفاريز خشبية ولمسات برونزية مماثلة للتصاميم الداخلية لأحدث طرازات طائرات الإمارات البوينج 777 Gamechanger.

وتعد شجرة الغاف دائمة الخضرة رمزاً لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتحظى بأهمية ثقافية وبيئية بالغة.

وجُهّزت المقاعد في جميع الدرجات بأحدث جيل من نظام طيران الإمارات الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية، والذي يوفر صوراً محسّنة بدرجة وضوح فائقة الجودة. وتتميز الشاشة بزوايا رؤية واسعة للغاية وشاشة وتعمل باللمس مع إضاءة خلفية LED ودقة عرض عالية.

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