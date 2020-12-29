"طيران الإمارات": استئناف الرحلات المغادرة من الرياض وجدة والدمام

المصدر: دبي – الإمارات اليوم





قالت شركة "طيران الإمارات"، إن رحلاتها الجوية إلى المملكة العربية السعودية ستظل معلقة حتى 30 ديسمبر 2020، ولن يتم قبول المتعاملين الذين يحملون تذاكر لوجهات في المملكة خلال هذه الفترة للسفر في نقطة انطلاقهم.

وذكرت الناقلة على موقعها الشكبي إنها استأنفت الرحلات المغادرة من الدمام وجدة والرياض اعبتاراً من 28 ديسمبر الجاري، مشيرة إلى أنه لن يتم قبول سوى المسافرين غير السعوديين للسفر على هذه الرحلات.

وأضافت الشركة: "نأسف لأي إزعاج، ويجب على المتعاملين المتأثرين الاتصال بوكيل السفر أو مركز اتصال طيران الإمارات للحصول على خيارات إعادة الحجز"، مشيرة إلى أنه ولتلقي إشعارات التحديث، يُطلب من المتعاملين التأكد من صحة تفاصيل الاتصال الخاصة بهم عبر نظام إدارة الحجز.

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