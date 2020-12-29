اقتصادية دبي تطلق نسخة محدّثة من بوابة الملكية الفكرية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت اقتصادية دبي، ممثلة بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، النسخة المطورة والمحدثة من بوابة الملكية الفكرية الخاصة بالحصول على خدمة قضايا التعدي على العلامات والوكالات التجارية.

وأفادت في بيان أمس، بأنها تهدف من خلال البوابة إلى تسهيل آلية تقييد العلامات والوكالات التجارية، وتقديم خدمات حماية أصحاب حقوق الملكية الفكرية، دون الحاجة إلى زيارة مراكز تقديم الخدمة، ومن أي مكان في العالم، وعلى مدار الساعة.

وتقدم البوابة المحدثة خدماتها عبر خمس لغات، هي: العربية، الإنجليزية، اليابانية، الفرنسية، والإيطالية، ويمكن الوصول إليها عبر الموقع الإلكتروني، أو تنزيلها كتطبيق ذكي من متاجر «أبل» و«غوغل» و«هواوي»، علماً بأن جميع معاملات البوابة تتم بطريقة ذكية، دون الحاجة لحضور المتعامل.

وأكد مدير أول قضايا الملكية الفكرية والوكالات التجارية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، أحمد الروم المهيري، أن إدارة حماية الملكية الفكرية في القطاع تعمل جاهدة على حماية حقوق أصحاب الملكية الفكرية في إمارة دبي، لافتاً إلى أن بوابة الملكية الفكرية تعتبر الأولى من نوعها على مستوى العالم في هذا المجال.

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