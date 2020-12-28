المصدر: دبي – الإمارات اليوم

قالت شركة "طيران الإمارات" إنها تسلمت أول طائرة "إيرباص A380" المزودة بالدرجة السياحية الممتازة.

وأضافت الشركة في تغريدة على حسابها في موقع التواصل "تويتر"، "نتطلع إلى الكشف عن تفاصيل الدرجة الممتازة السياحية الجديدة قريباً".

وأصبحت الطائرة A380، منذ بدء دخولها الخدمة قبل 12 عاماً، جوهرة أسطول طيران الإمارات والمفضلة لدى المتعاملين عبر العالم، حيث توفر لهم تجربة سفر لا تضاهى بمنتجاتها المتميزة، مثل حمّام الشاور سبا والصالون الجوي.

وتخدم طائرات الإمارات A380 حالياً كلاً من القاهرة وعمّان وباريس ولندن وجوانزو ومانشستر وموسكو، وقد تم تعزيز الخدمة أخيراً إلى لندن هيثرو بطائرات A380 لتصل إلى أربع رحلات يومياً، بالإضافة إلى رحلة يومية إلى موسكو.

بالفيديو.. #طيران_الإمارات تتسلم أول طائرة إيرباص A380 مزودة بالدرجة السياحية الممتازة#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/Ac6grTc3jc — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) December 28, 2020

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news