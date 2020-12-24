285 مليون درهم وفورات «ديوا» خلال 9 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) عن إنجاز أكثر من سبعة ملايين معاملة ذكية منذ يناير وحتى سبتمبر من العام الجاري، ما أسهم في خفض أكثر من 24 ألف طن من الانبعاثات الكربونية، أي ما يعادل زراعة ما يزيد على 27 ألف شجرة في مساحة تساوي نحو 52 ملعباً لكرة قدم، فضلاً عن تحقيق وفورات فاقت 285 مليون درهم.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير، إن الهيئة توفر جميع خدماتها عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، ما يضمن راحة بال المتعاملين، ويتيح لهم إجراء معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان بكل سهولة وأمان، إضافة إلى حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأكد الطاير حرص الهيئة على إثراء تجربة المتعاملين، من خلال خدمات ذكية توفر وقتهم وجهدهم بالاعتماد على أحدث التقنيات الإحلالية، وأدوات الذكاء الاصطناعي، انسجاماً مع مبادرة «دبي 10X»، التي تشكل منهج عمل لحكومة دبي للانتقال بالإمارة نحو ريادة المستقبل، وجعلها تسبق مدن العالم بـ10 سنوات عبر الابتكار الحكومي، وإعادة صياغة المفاهيم التقليدية لآليات العمل، ومبادرة «دبي الذكية»، التي تهدف إلى أن تصبح دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم.

وأضاف أن «الهيئة تعدّ من الجهات الرائدة في التحول الرقمي، وتنفيذ استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية»، لافتاً إلى أن نسبة التبني الذكي لخدمات الهيئة بلغت 98.56%، خلال الربع الثالث من عام 2020.

ووفقاً للهيئة، يدعم «رمّاس»، الموظف الافتراضي الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، جهود الهيئة في توفير جميع خدماتها طوال الوقت عبر العديد من القنوات والمنصات الذكية، وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة، إذ يتوافر «رمّاس» على مدار الساعة للرد على استفسارات المتعاملين المكتوبة أو من خلال المحادثة الصوتية، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية عبر تطبيق الهيئة الذكي وموقعها الإلكتروني، وحساب الهيئة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إضافة إلى أنظمة «أليكسا» و«غوغل هوم»، والروبوتات، فضلاً عن حساب الهيئة الموثق على تطبيق «واتس أب» على الرقم (046019999).

سعيد محمد الطاير:

• «حريصون على إثراء تجربة المتعاملين، من خلال خدمات ذكية توفر وقتهم وجهدهم».

• 24 ألف طن من الانبعاثات الكربونية تم خفضها خلال تسعة أشهر.

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