"دناتا" تعيد موظفين سابقين إلى العمل من جديد مع نمو حركة السفر والشحن

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

قالت شركة "دناتا"، أحد أكبر مزودي الخدمات الجوية في العالم، والتابعة لـ"مجموعة الإمارات"، إنها أعادت جزءاً من موظفيها السابقين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم بسبب تأثيرات جائحة "كوفيد-19"، إلى العمل لشغل الوظائف الشاغرة في مطار دبي نظراً لنمو حركة الركاب والشحن.

وقال متحدث باسم الشركة في بيان تلقت "الإمارات اليوم"، نسخة منه، "يشهد مطار دبي الدولي، ونحن على أعتاب عام 2021، نمواً جيداً في أعداد الركاب والرحلات وعودة المزيد من الناقلات الجوية، بالإضافة إلى استمرار قوة عملياتنا للشحن في كل من مطار دبي الدولي ودبي ورلد سنترال".

وأضاف المتحدث: "وعلى الرغم من صعوبة التنبؤ بتطورات الأوضاع، إلا أنه أصبح لدينا الآن وظائف شاغرة في عمليات المطار بدبي".

وتابع المتحدث "نحن نعمل على شغل هذه الوظائف الشاغرة بموظفي (دناتا) السابقين المدربين تدريباً عالياً والمستوفين لمعاييرنا، والذين اضطررنا للاستغناء عن خدماتهم بسبب التأثيرات الكبيرة للجائحة على عملياتنا"، مضيفاً أن الشركة "قامت بالتواصل مع هؤلاء الزملاء ودعوناهم للعودة".

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