"المركزي": تعافي النشاط الاقتصادي بالإمارات جزئيا في الربع الثالث

المصدر: أمل المنشاوي- أبوظبي







أفاد المصرف المركزي في تقرير أصدره اليوم، بأن النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات تعافى جزئيا في الربع الثالث من العام الجاري، إذ تظهر بيانات السياحة وأرقام التوظيف والانفاق العام أداء أفضل مقارنة بالشهور السابقة منذ مارس 2020، متوقعا وجود مزيد من علامات التحسن خلال الربع الأخير بشرط السيطرة على فيروس كورونا، كما توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5%، و الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 3.6% خلال 2021 مدفوعا بزيادة الإنفاق الحكومي والتوسع في الإقراض والاستقرار في سوق العقارات وتعزيز الثقة المصاحبة لانطلاق معرض "اكسبو 2020 دبي" في اكتوبر 2021

وأكد أن هذه التوقعات تخضع للمراجعات بسبب حالة عدم اليقين التي تسود الأسواق.

وأضاف "المركزي"، في تقرير المراجعة الربعية عن سبتمبر 2020، أن تحويلات العاملين بالدولة تراجعت إلى 40.1 مليار درهم، مقارنة بـ43.4 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2019.

واحتلت 3 دول صدارة التحويلات خلال الربع الثالث وهي الهند (30.8%) وباكستان (11%) ومصر (6.5%)

وسجل مؤشر تضخم أسعار المستهلكين خلال الربع الثالث عند (-2.4%) على أساس سنوي مقارنة بانخفاض قدره 2.3% في الربع الثاني، مدفوعاً بالتضخم السلبي في السلع غير التجارية (-3.8%) مع انخفاض الإيجارات وأسعار الوقود والترفيه، في حين ارتفعت أسعار السلع التجارية بنسبة 0.4%.

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