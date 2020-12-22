البرازيل تعزز خطط التواصل المتكاملة لجناحها في "إكسبو 2020"

المصدر: دبي- الإمارات اليوم





أعلن جناح البرازيل في "إكسبو 2020 دبي"، عن اختيار وكالة "ثيرد فلور" للعلاقات العامة لتقوم بإدارة خطط التواصل المتكاملة للجناح خلال فعاليات معرض إكسبو الدولي، الذي يُعقد في الفترة من الأول من أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022، حيث تسعى البرازيل لإطلاع الزوار على التنوع الحيوي الغني في البلاد والإمكانات الخاصة بالإنتاج المستدام التي توفرها. جاء ذلك بعد عملية تقييم على مدار 6 شهور للعروض التي قدمتها العديد من الوكالات حول العالم.

وستتولى "ثيرد فلور" مسؤولية إدارة خطط التواصل لجناح البرازيل، بما في ذلك العلاقات العامة التقليدية والرقمية وحسابات التواصل الاجتماعي، في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال ياكوبو ستيتشيني، الرئيس التنفيذي لدى "ثيرد فلور" للعلاقات العامة: "يقدم إكسبو 2020 دبي فرصة ممتازة لجميع الأجنحة المشاركة من مختلف أنحاء العالم للترويج لما تنفرد به كل دولة عن بقية دول العالم أمام ملايين الزوار الدوليين. وبدوره، يوفر جناح البرازيل نافذة للعالم أجمع للتعرّف إلى الإمكانيات الحقيقية التي يوفرها أكبر بلد في أمريكا اللاتينية من تنوع حيوي غني وفرص خاصة بالانتاج المستدام".

وجدير بالذكر أن جناح البرازيل في إكسبو 2020 دبي سيمتد على مساحة 4000 متر مربعة، وسيتضمن المياه كأبرز ملامحه. وسيكون ملمح المياه في الجناح متميزا حيث سيتضمن نموذجا لأنهار البرازيل، يمكن للزائر أن يسير خلاله، وسيشغل معظم المساحة، موفراً تجربة ستكمّلها مناظر وأصوات وعبق مناطق الأنهار في البرازيل. وسيحتض الجناح البرازيلي، المصمم من قبل المهندس المعماري "هوسيه باولو جوفيا"، مساحات للمحاضرات والمعارض، ومطعما ومتجر للهدايا التذكارية.

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