«التحكيم الدولية» تفتتح مكتبها الخامس في سوق أبوظبي العالمي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية وسوق أبوظبي العالمي، عن افتتاح مكتب إدارة القضايا التابعة للأمانة العامة لمحكمة غرفة التجارة الدولية، وذلك في سوق أبوظبي العالمي.

ويأتي إنشاء المكتب الجديد تماشياً مع المكانة التي تتبوأها الإمارات، حيث جاءت في المرتبة الثامنة والتاسعة في 2018 و2019 من بين 142 و147 دولة على التوالي من حيث الجنسيات الأكثر مشاركة في إجراءات التحكيم الخاضعة لإشراف محكمة التحكيم الدولية.

وسيتم دمج أنشطة المكتب التمثيلي لغرفة التجارة الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي تم إنشاؤه في سوق أبوظبي العالمي في عام 2017، ضمن الهيكل الجديد لإدارة القضايا للأمانة العامة.

وسيوفر فريق عمل مكتب إدارة القضايا الجديد خدمات تسوية المنازعات بمعايير عالمية للمستخدمين في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة كافة، وذلك فور البدء بالعمل في أبريل من العام المقبل 2021. وسيكون هذا المكتب الخامس للأمانة العامة في الخارج، بعد كل من هونغ كونغ (2008)، ونيويورك (2014)، وساو باولو (2017)، وسنغافورة (2018).

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