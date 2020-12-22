«طيران الإمارات».. «5 نجوم» حسب خيارات العملاء

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نالت شركة طيران الإمارات، تصنيف «خمس نجوم» نتيجة اختيار الركاب حول العالم ضمن جوائز «أبيكس 2021 APEX».

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات»، عادل الرضا، إن الحصول على هذا التقدير يجسد سعينا الدائم إلى توفير تجربة سفر آمنة لهم، لافتاً إلى أن الناقلة واصلت، خلال الأشهر الماضية، مراجعة منتجاتها وخدماتها وأدخلت عليها تعديلات وفق البروتوكولات التنظيمية، مع الحرص على الابتكار.

وأضاف: «أطلقنا الكثير من الخدمات المبتكرة لتوفير مزيد من الثقة والراحة والسلاسة لعملائنا خلال السفر. ولم تكن الجائحة فقط هي الدافع وراء هذه المبتكرات، بل جاءت في إطار استراتيجيتنا طويلة الأمد لكسب ثقة عملائنا وولائهم والمحافظة على ريادتنا».

من جانبه، أكّد رئيس «APEX» التنفيذي، الدكتور جو ليدر، أن «طيران الإمارات» تواصل تحقيق أعلى مستوى في تجربة السفر من خلال حصولها على تصنيف خمس نجوم، بشهادة مسافرين تم بالتحقق منهم كمحكمين نهائيين. وأضاف: «تجسد قدرة الناقلة على مواصلة النهوض بالمعيار الذهبي لخدمة العملاء، حتى في مواجهة ظروف الجائحة، تركيزها على المشاركة الإيجابية لعملائها».

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