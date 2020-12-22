«بي إتش مباشر» تحصل على ترخيص «وكيل إقراض واقتراض الأوراق المالية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «بي إتش مباشر» للخدمات المالية، عن حصولها على ترخيص وكيل إقراض واقتراض الأوراق المالية، من سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي.

وأفادت الشركة، في بيان لها أمس، بأن الترخيص يسمح للشركة بتنفيذ معاملات إقراض واقتراض الأوراق المالية، في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي، وذلك بتفويض الشركة للعمل كوكيل إقراض واقتراض، وتنفيذ معاملات الأوراق المالية نيابة عن الآخرين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «بي إتش مباشر»، عبدالهادي السعدي، إن الترخيص سيمكن الشركة من تقديم المزيد من الخدمات المالية للمتعاملين، وتعزيز مكانتها كمقدم خدمات مالية في السوق، ما يعتبر مؤشراً إلى مكانة ودور «بي إتش مباشر» في السوق المالية، ويشكل عاملاً محفزاً إضافياً لشركتنا، من أجل تحقيق مزيد من التميز.

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