فندق في دبي يطرح باقة بقيمة 8.8 ملايين درهم ليلة رأس السنة

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

طرح فندق "مي دبي" باقة متكاملة في ليلة رأس السنة، تصل تكلفتها إلى نحو 8.8 ملايين درهم، وتشمل الإقامة لمدة ثلاث ليالٍ في جناح "سويت مي" الفاخر الذي يمتد على مساحة 198 متراً مربعاً.

وتتضمن الباقة أيضاً سيارة بوغاتي فيرون الرياضية، وساعة "Bugatti Chiron Tourbillon"، أطلقتها شركة "Jacob & Co" البريطانية تحاكي محرك سيارة "بوغاتي Chiron"، المكون من 16 أسطوانة.

وافتتح فندق "مي دبي" الفاخر وهو من تصميم المهندسة المعمارية الراحلة زها حديد، أخيراً، في مبنى "ذا أوبس" التابع لشركة "أمنيات" العقارية في قلب منطقة برج خليفة بدبي.

ويُعتقد أن تكون الباقة أغلى عرض فندقي في العالم.

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