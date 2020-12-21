"طيران الإمارات": تعليق الرحلات الجوية إلى 3 دول

المصدر:
  • دبي – الإمارات اليوم
التاريخ:

قال متحدث باسم شركة "طيران الإمارات"، إنه "إثر قيام السلطات في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والكويت بإغلاق حدودها، ستعلق (طيران الإمارات) رحلاتها من وإلى المملكة من 21- 27 ديسمبر الجاري، وإلى كل من سلطنة عمان والكويت من 22- 28 ديسمبر".

وأضاف المتحدث في بيان تلقت "الإمارات اليوم"، نسخة منه: "نعتذر عن أي إزعاج يتسبب به هذا الوضع الخارج عن إرادتنا، ونرجو من متعاملينا المتأثرين الاتصال بوكلاء السفريات أو مركز اتصال طيران الإمارات للاطلاع على خيارات إعادة الحجز".

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