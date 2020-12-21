"طيران الإمارات": تعليق الرحلات إلى السعودية حتى 27 ديسمبر الجاري

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

قالت شركة "طيران الإمارات" إن الناقلة ستعلق الرحلات من وإلى المملكة العربية السعودية حتى 27 ديسمبر الجاري، وذلك اعتباراً من اليوم، بسبب إغلاق الحدود، وحسب توجيهات السلطات السعودية.

وأضافت: "نعتذر عن أي إزعاج يتسبب به هذا الوضع الخارج عن إرادتنا، ونرجو من متعاملينا الكرام المتأثرين الاتصال بوكلاء السفريات أو مركز اتصال طيران الإمارات للاطلاع على خيارات إعادة الحجز".

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