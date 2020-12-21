«الاتحاد لائتمان الصادرات» تؤمّن معاملات تجارية بقيمة مليار درهم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قدمت «الاتحاد لائتمان الصادرات»، وهي شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات، حماية ائتمانية لشركات إماراتية صغيرة ومتوسطة، بلغت 420 مليون درهم، منذ يناير وحتى نوفمبر 2020، ما يعادل تأميناً لتجارة غير نفطية بقيمة مليار درهم. وقامت الشركة بتقديم ضمانات لحماية صادرات ومعاملات تجارية محلية لشركات صغيرة ومتوسطة، مُعززةً بذلك تنافسية هذه الشركات في مجال التجارة والأعمال، خصوصاً في خضم أزمة «كوفيد-19».

وساعدت هذه الضمانات في تعزيز السيولة النقدية لدى هذه الشركات، وتسهيل حصولها على تمويلات من شركاء الاتحاد لائتمان الصادرات من البنوك، بأسعار فائدة تفضيلية تُسهّل عليها سداد دفعات التمويل.

ووفقاً لبيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأميركي، تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة تحديات كبيرة، حيث إن 50% منها تستمر للقيام بالأعمال لخمسة أعوام، و33% (ثلث هذه الشركات) فقط تبقى قائمة لمدة 10 أعوام.

لكن على الرغم من هذه التحديات تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً مهماً في استدامة الاقتصاد العالمي، وتشير أحدث بيانات البنك الدولي إلى أن هذه الفئة من الشركات تشكل ما يعادل 90% من الشركات، وتسهم بأكثر من 50% من معدل التوظيف حول العالم.

وفي دولة الإمارات تشير الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء إلى أن إسهام الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، بلغ 53% في عام 2019، مقارنة بـ49% في عام 2018، كما أن هذه الشركات تشكل 95% من الشركات بالدولة، وتسهم بـ86% من معدل التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي.

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