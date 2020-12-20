تخفيضات لمدة 12 ساعة في مراكز تسوق ماجد الفطيم

المصدر: دبي _ الإمارات اليوم

يقدم مهرجان دبي للتسوق عرض 12 ساعة من التخفيضات، الذي يعد أحد أضخم عروض التجزئة على مدار السنة، وذلك ضمن الفعاليات المميزة للمهرجان الذي انطلق يوم الخميس الماضي 17 ديسمبر ويستمر حتى 30 يناير2021.

وتستضيف مراكز التسوق التابعة لشركة "ماجد الفطيم" في دبي وهي: مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وماي سيتي سنتر البرشاء، وسيتي سنتر الشندغة بتاريخ 26 ديسمبر الجاري من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 ليلاً، عرض 12 ساعة من التخفيضات ليقدم للمتسوقين فرصة الحصول على المنتجات المفضلة لديهم بأسعار مخفضة وبنسب تتراوح ما بين 25 وحتى 90 بالمئة. ويشمل العرض الترويجي صفقات رائعة على علامات تجارية عالمية تشمل أحدث خطوط الأزياء، والأجهزة الإلكترونية، وملابس الأطفال وغيرها الكثير.

وسيحصل المتسوقون الذين ينفقون أكثر من 300 درهم داخل أي من مراكز التسوق المشاركة خلال العرض على فرصة الدخول في سحب للفوز بمليون نقطة من برنامج المكافآت "شير". والذين يتعين عليهم تنزيل تطبيق المكافآت "شير" من "ماجد الفطيم" على هواتفهم الذكية ومسح فواتير التسوق الخاصة بهم بقيمة لا تقل عن 300 درهم. علما بأنه سيتم الإعلان عن الفائز بعد 48 ساعة من انتهاء العرض الترويجي.

ويتزامن عرض 12 ساعة من التخفيضات مع اليوم الأول من انطلاق تخفيضات مهرجان دبي للتسوق السنوية لموسمي الخريف والشتاء خلال هذا العام، حيث تقدم مراكز التسوق والمتاجر في مختلف أنحاء دبي تخفيضات تصل قيمتها إلى 75 بالمئة.

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