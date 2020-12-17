قمة «إسرا دبي» تبحث الفرص الاستثمارية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«شركة إسراء دبي»، و«شركة وايزمن للعقارات»، حييم وايزمن، عن إطلاق قمة «إسرا دبي» في فندق «جي دبليو ماريوت ماركيز»، أمس، بمشاركة كبار رجال الأعمال الإسرائيليين من قطاعات: العقارات، والتكنولوجيا المتقدمة، والصحة. كما شارك رجال أعمال فرنسيون وإسرائيليون، كمتحدثين رئيسين.

وشهدت الفعالية افتتاح القمة بكلمة ترحيبية من وايزمن، الذي أكد أن عملية السلام حقيقية. وقال: «نحن هنا في دبي لنطور ونقتنص الفرص الاستثمارية العقارية، ونؤمن بأن تلك الفرص بين الإماراتيين والإسرائيليين ستزدهر».

بدوره، ألقى وزير الصحة الإسرائيلي، أمير بريز، كلمة القمة الافتتاحية عبر الفيديو، قال فيها إنه لأمر مثير للغاية أن أشارك في قمة «إسرا دبي»، وأن أشهد تطور العلاقات الحقيقية بين البلدين على مستوى الأعمال، والمستوى الدبلوماسي، مؤكداً وجود الكثير من الفرص.

وتضمنت قمة «إسرا دبي» العديد من الفعاليات الملهمة في قطاع الاستثمار الحيوي بإمارة دبي، وفرص شراء العقارات، مؤكدة أن الإمارات بلد سلام.



- «القمة» عقدت بمشاركة كبار رجال الأعمال الإسرائيليين من قطاعات: العقارات، والتكنولوجيا المتقدمة، والصحة.

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