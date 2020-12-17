«كهرباء دبي» توعّي بالخطوات اللازمة لاستمرارية الخدمات في موسم الأمطار

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، حملة توعوية لتعريف متعامليها بأهم الاحتياطات والإجراءات الواجب اتخاذها خلال موسم الأمطار، لتجنب حدوث أي أعطال داخلية وضمان سلامة واستمرارية إمدادات الطاقة الكهربائية.

ودعت الهيئة المتعاملين للاستعانة بخدمات فني كهربائي مؤهل للقيام بأعمال الصيانة الدورية والتأكد بشكل دائم من أن جميع الوصلات الكهربائية الخارجية للمنزل وصندوق العداد من النوع المقاوم للمياه ومعزولة بشكل جيد.

وأكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، التزام الهيئة بإعداد خطط استباقية لضمان توفير جميع خدماتها وفق أعلى معايير الكفاءة والتوافرية والاعتمادية، وحرصها على رفع مستوى وعي المتعاملين من خلال الحملات التوعوية.

ولفت إلى أن الهيئة تعمل على تعزيز مرونتها من خلال تطوير قدراتها للتنبؤ بالمخاطر والاستعداد للتغييرات، وذلك لضمان استمرارية الأعمال، مشيراً إلى أن دولة الإمارات ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، حافظت للعام الثالث على التوالي على المرتبة الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء، بحسب تقرير البنك الدولي لممارسة الأعمال 2020.

وتوفر الهيئة عبر «متجر ديوا» على تطبيقها الذكي، أسماء مزودي الخدمات الفنية ممن يمكن التواصل معهم في حال وجود أعطال داخلية في المبنى.

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