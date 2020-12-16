تجارة دبي مع البحرين تقفز 170% في 10 سنوات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم ووام

كشفت وزارة المالية أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات والبحرين خلال عام 2019 بلغ 28.7 مليار درهم، في وقت أفادت فيه دائرة جمارك دبي، بأن قيمة تجارة الإمارة الخارجية مع مملكة البحرين سجلت قفزة بواقع 170% في 10 سنوات خلال الفترة من (2010 -2019).

تبادل تجاري

وتفصيلاً، كشفت وزارة المالية أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات والبحرين خلال عام 2019 بلغ 28.7 مليار درهم، مقارنة مع 28.2 مليار درهم في عام 2018.

وأشارت الوزارة، بمناسبة اليوم الوطني الـ49 للمملكة، إلى أن عدد مواطني البحرين الذين زاروا الإمارات خلال عام 2018 بلغ نحو 224 ألفاً و861 مواطناً بحرينياً، فيما بلغ عدد الإماراتيين الذين زاروا المملكة في العام الماضي 64 ألفاً و463 مواطناً إماراتياً.

عقارات واستثمارات

وأكدت «المالية» أن صفقات العقارات واصلت تسجيل معدلات أداء جيدة، مستقطبة المزيد من المستثمرين البحرينيين الراغبين في دخول السوق العقارية في الإمارات، مشيرة إلى أن عدد مالكي العقارات من المواطنين البحرينيين في الإمارات خلال العام الماضي بلغ 3041 بحرينياً، ليصل العدد التراكمي إلى 13 ألفاً و790 بحرينياً، فيما بلغ عدد مالكي العقارات من الإماراتيين في البحرين 760 إماراتياً في عام 2018، ليصل العدد التراكمي إلى 2891 إماراتياً لعام 2018.

وذكرت الوزارة أن العدد التراكمي للتراخيص الممنوحة للمواطنين البحرينيين لممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل الإمارات بلغ 3773 رخصة لعام 2018، بينما بلغ عدد التراخيص الممنوحة للمواطنين الإماراتيين بمملكة البحرين 1704 رخص.

وذكرت الوزارة أن قيمة رأس المال البحريني في شركات المساهمة العامة بالإمارات بلغت 6.1 مليارات درهم خلال عام 2019 مقارنة مع 5.4 مليارات درهم خلال عام 2018، فيما بلغ عدد المستثمرين البحرينيين في هذه الشركات 16 ألف مستثمر لعام 2019، مقابل 7312 مستثمراً إماراتياً في البحرين خلال عام 2018.

تجارة دبي والبحرين

إلى ذلك، أفادت دائرة جمارك دبي، بأن قيمة تجارة دبي الخارجية مع مملكة البحرين سجلت قفزة بواقع 170% في 10 سنوات خلال الفترة من (2010 -2019)، لتصل إلى 16.3 مليار درهم في نهاية عام 2019 مقارنة مع ستة مليارات درهم في عام 2010، فيما بلغت قيمة التبادل التجاري بين الجانبين 5.37 مليارات درهم للنصف الأول من العام الجاري، وزعت بقيمة 2.4 مليار درهم واردات، و918 مليون درهم صادرات، وملياري درهم إعادة تصدير.

وقال المدير العام لـ«جمارك دبي»، أحمد محبوب مصبح، إن الإمارات والبحرين ترتبطان بعلاقات تاريخية تمتد جذورها لعقود طويلة، ساعد في نموها وتطورها الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مؤكداً حرص «جمارك دبي» على تعزيز العلاقات الاقتصادية، عبر تحفيز العمليات التجارية، ودعم تسهيل إجراءات المسافرين.

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