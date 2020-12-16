«دو»: مدّ تغطية الجيل الخامس إلى كل أنحاء الدولة بحلول 2024

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أفاد الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة التابعة لها علامة «دو»، سليم البلوشي، بأن الشركة تستهدف توسيع نطاق تغطية شبكة الجيل الخامس الخاصة بها، لتشمل جميع المناطق على مستوى الدولة بين عامي 2023 و2024.

وأشار، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن شبكة الجيل الخامس الحالية للنطاق العريض المتنقل الفائق السرعة، تحقق نتائج إيجابية للغاية، وتعتزم الشركة تطوير نماذج وحالات استخدام عدة للاتصالات الضخمة، ذات زمن الوصول المنخفض بين الأجهزة والآلات، اعتماداً على تلك التقنيات المتطورة خلال العام المقبل.

وأضاف أن نسبة الهواتف الذكية المتوافقة مع تقنية الجيل الخامس تصل، حالياً، إلى أكثر من 1% من إجمالي ملايين الهواتف الذكية التي تستخدم شبكة الشركة، لافتاً إلى أن هذه النسبة شهدت تزايداً بوتيرة متسارعة، خلال الشهرين الماضيين، مع زيادة وتنوع إطلاق الهواتف بالأسواق.

وقال البلوشي إن «الشركة حققت، بالفعل، إنجازات مهمة على صعيد نشر شبكة الجيل الخامس، التي تغطي حالياً نحو 80% من المناطق العالية الكثافة بالسكان، في دبي وأبوظبي»، لافتاً إلى أن الوصول اللاسلكي الثابت، يعد إحدى حالات الاستخدام الرئيسة لتقنية الجيل الخامس، ونخطط لمواصلة العمل في هذا المسار.

وأوضح أنه، منذ بدء استعداداتنا لاستقبال تقنية الجيل الخامس خلال عام 2016، ونشرها تجارياً في مايو 2019، حققت الشركة تقدماً كبيراً في مشهد قطاع الاتصالات بالإمارات، لافتاً إلى أن «عملية توافر الأجهزة والتقنيات المرتبطة بشبكة الجيل الخامس تشهد تحسناً تدريجياً، لاسيما في الفترة الأخيرة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news