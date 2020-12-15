«ستراتا»: جميع طائرات «بوينغ» تحمل قطعا مصنوعة في الإمارات

المصدر: عبير عبدالحليم- أبوظبي

أعلنت «ستراتا» للتصنيع، الشركة المتخصّصة في تصنيع أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة والمملوكة بالكامل لشركة «مبادلة للاستثمار»، عن تسليم الشحنة الأولى من «المثبت العمودي» لطائرات «بوينغ 787 دريملاينر» إلى شركة «بوينغ» والتي تحمل شعار «صنع بفخر في الامارات»، مشيرة إلى أن جميع الطائرات التابعة لـ«بوينغ» حاليا وخاصة الطائرات ذات البدن العريض، تحمل قطعا مصنوعة في الامارات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا»، إسماعيل علي عبدالله، في فعالية افتراضية بهذه المناسبة، إن «الشحنة شملت أول مثبت عمودي لطائرات (بوينغ 787 دريملاينر) يجري تجميعه بالكامل خارج منشآت شركة (بوينغ) في الولايات المتحدة»، مشيرا إلى أنه سيتم تركيب المثبت العمودي على طائرة «بوينغ 787» في منشأة «بوينغ» المتواجدة في نورث تشارلستون في ولاية كارولاينا الجنوبية مطلع العام 2021

وكشف عبدالله، عن أن جميع الطائرات التابعة لبوينغ حاليا وخاصة الطائرات ذات البدن العريض، تحمل قطعا مصنوعة في الامارات، في مصنع «ستراتا» بالعين، مشيرا إلى أن «ستراتا» تعمل على تعزيز نموها الاستراتيجي عبر تعزيز قدراتها التصنيعية بشكل مستمر.

ولفت إلى أن 47 خبيرا فنيا ومفتشا ومهندسا، يُشكل الإماراتيون 40% منهم، يعملون على خط إنتاج وحدات المثبت العمودي لطائرات «بوينغ 787 دريملاينر»، مشيرا إلى أنه من المقرر أن ينضم موظفون جدد إلى الفريق لدعم خطط التوسع المستقبلية للبرنامج بهدف تشكيل فريق يشمل 75 موظفا بنهاية العام 2022.

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