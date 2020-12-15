سكان الإمارات والسعودية الأكثر سفراً إلى الخارج عام 2021

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

كشفت دراسة استقصائية حديثة أجرتها شركة "يوجوف" YouGov بالنيابة عن "ريد ترافيل إكزيبشنز"، الشركة المنظمة لمعرض سوق السفر العربي، أن سكان دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية هم الأكثر عزماً للقيام برحلات سفر دولية إلى الخارج عام 2021.

وتحت عنوان "خطط العطلات العالمية"، تطرق الاستطلاع الذي أُجري خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الجاري 2020، إلى سؤال المشاركين عما إذا كانوا يخططون للقيام برحلات سفر دولية خلال الـ12 شهراً القادمة، حيث أكد 48% ممن شملهم الاستطلاع في دولة الإمارات عزمهم السفر إلى الخارج، جاء خلفهم المشاركون من المملكة العربية السعودية، حيث أبدى 46% منهم نيتهم القيام برحلات دولية خارج المملكة في العام المقبل.

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي الذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 16 إلى 19 مايو 2021: "لقد تم إجراء هذا الاستطلاع قبل الإعلان عن التوصل إلى لقاح فعال ومعتمد ضد فيروس كوفيد-19، وهو ما يحمل في طياته مزيداً من الأخبار المبشرة لقطاع الطيران في الشرق الأوسط.

وأضافت: "أكد ما يقرب من نصف الذين شملهم الاستطلاع، أنهم يعتزمون السفر إلى الخارج عام 2021، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة فقط في حال بدء توزيع اللقاحات في مختلف أنحاء العالم".

وتابعت: "فيما يتعلق بالسفر إلى الخارج، سيبحث العديد من المغتربين عن قضاء عطلة هادئة أو السفر إلى الوطن لرؤية العائلة والأصدقاء. أما على صعيد السفر إلى دول المنطقة، فقد كانت الأخبار مبشرة أيضاً، حيث أكد نحو ثلث المواطنين الألمان الذين شملهم الاستطلاع أنهم يعتزمون السفر إلى الخارج العام المقبل، وهو شيء إيجابي بطبيعة الحال، إذ تعد ألمانيا واحدة من أكبر الأسواق الأوروبية المصدرة للسياح إلى دول مجلس التعاون الخليجي. في هذا الإطار، سجل السياح الألمان 1.8 مليون ليلة فندقية عام 2018. كما أن 316 ألف سائح ألماني زاروا دبي وحدها بين شهري يناير ويونيو من العام الماضي 2019".

وفي عامه الثامن والعشرين، سيقام معرض سوق السفر العربي تحت شعار "بزوغ فجر جديد لقطاع السفر والسياحة"، وذلك بالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي. خلال الحدث، سيتم تسليط الضوء بشكل رئيس على الوضع الراهن لقطاع السياحة والسفر، والأهم من ذلك كله، هو التطرق إلى ما يخبئه المستقبل لهذه الصناعة، بالإضافة إلى التركيز على أبرز الاتجاهات الناشئة، وكيفية الاستفادة من الابتكار في دفع عجلة نمو هذه الصناعة إلى الأمام.

وسيشكل سوق السفر العربي 2021 جزءاً أساسياً من أسبوع السفر العربي، وستكون هذه النسخة وللمرة الأولى نسخة هجينة، أي سيتم إطلاق حدث افتراضي لسوق السفر العربي بعد انتهاء الحدث الرئيسي بأسبوع، حيث تهدف الشركة المنظمة من خلال ذلك إلى الوصول لشريحة أكبر من المهتمين والعاملين في هذه الصناعة، وذلك من خلال الحدث الافتراضي لسوق السفر العربي، الذي أقيم للمرة الأولى في وقتٍ سابق من هذا العام، وأثبت نجاحه الكبير في جذب 12,000 زائر من 140 دولة على مدار ثلاثة أيام.

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