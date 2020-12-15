رغم "كورونا"... دبي استقطبت 757 ألف سائح من هذه الدول

المصدر: أزاد عيشو -دبي





أظهرت بيانات لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، أن الإمارة استقبلت 757 ألف زائر دولي خلال الفترة الممتدة بين يوليو وأكتوبر من العام الجاري.

وجاءت الهند في مقدمة الأسواق المصدرة للزوار الدوليين إلى الإمارة خلال هذه الفترة، مسجلة نحو 176 ألف زائر، تلتها باكستان بنحو 80 ألف زائر، ثم مصر 53 ألف زائر، فيما بلغ إجمالي عدد الزوار القادمين من المملكة المتحدة نحو 50 ألف زائر، تلتها فرنسا (28 ألف زائر)، ثم كازاخستان (26 ألف زائر).

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 22 ألف زائر، فيما حلت السوق السودانية في المركز الثامن بنحو 20 ألف زائر، مقابل 18 و16 ألف زائر من السوقين الإثيوبية والصينية.

وفي ما يتعلق بمصدر الزوّار حسب المنطقة الجغرافية، فقد أظهرت بيانات "سياحة دبي" أن جنوب آسيا حلت في المركز الأول، بعد أن استحوذت على 36% من إجمالي العدد، تلتها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والسوق الأوروبية بنسبة 16% لكل منهما.

وحلت روسيا ورابطة الدول المستقلة في المركز الرابع بنسبة 9% من إجمالي عدد الزوار، فيما سجلت إفريقيا نحو 7%، ودول شمال وجنوب شرق آسيا 6%، والأميركيتان 5%، مقابل نسبة 4% لدول الخليج العربي، و1% لمنطقة أستراليا.

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