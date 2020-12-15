«طيران الإمارات» تستأنف رحلات إسطنبول اعتباراً من 21 ديسمبر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «شركة طيران الإمارات» أنها ستستأنف تشغيل رحلاتها إلى مدينة إسطنبول التركية اعتباراً من 21 ديسمبر الجاري، رهناً بالموافقة الحكومية.

وأكدت «طيران الإمارات» أنها تعكف على استعادة شبكة خطوطها تدريجياً، بالتوازي مع عودة الثقة بالسفر، وارتفاع الطلب، لتوفر للمتعاملين معها تجربة سفر آمنة وممتعة، مشددة على أنها تعتمد تدابير سلامة ومعايير نظافة صارمة عبر جميع نقاط الاتصال، خصوصاً مع إعادة توفير منتجاتها وخدماتها المتميزة في الأجواء وعلى الأرض.

وأضافت في بيان لها أمس، أنها ستخدم رحلتها اليومية إلى إسطنبول بطائرات من طراز«بوينغ 777-300ER»، لافتة إلى أنه يمكن حجز الرحلات عبر الموقع الشبكي emirates.com، أو تطبيق «طيران الإمارات»، أوعن طريق وكلاء السفر، أو مكاتب المبيعات ومراكز الاتصال التابعة لـ«طيران الإمارات».

ومع إضافة إسطنبول، يرتفع عدد المحطات التي تغطيها شبكة «طيران الإمارات» إلى 31 مدينة في أوروبا، ما يتيح للمتعاملين إمكانية مواصلة سفرهم بسلاسة وسهولة إلى وجهات عالمية مع توقف قصير في دبي. ووفقاً للبيان، ستغادر رحلة «طيران الإمارات» رقم (ئي كيه 121) مطار دبي الدولي في تمام الساعة 2:20 بعد الظهر لتهبط في إسطنبول في تمام الساعة 4:20 عصراً، فيما تغادر رحلة العودة «ئي كيه 122» إسطنبول في تمام الساعة 8:05 مساءً، لتصل إلى دبي في تمام الساعة 1:20 من صباح اليوم التالي.

ولفتت «طيران الإمارات» إلى أنها تشارك مع دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، بعرض ترويجي لتقديم إقامة مجانية في فندق «جي دبليو ماريوت» لجميع متعاملي «طيران الإمارات» الذين يزورون دبي حتى 28 فبراير 2021، إذ تقدم الدائرة و«طيران الإمارات» لركاب الدرجة السياحية القادمين إلى دبي إقامة لليلة واحدة مجاناً، بينما يحظى مسافرو الدرجتين «الأولى» و«رجال الأعمال» بإقامة ليلتين مجاناً في الفندق الذي يقع قريباً من مناطق الجذب السياحي، مثل مركز تسوق «مول دبي»، و«برج خليفة» و«أوبرا دبي». وأكدت «طيران الإمارات» أن سياسات الحجز الخاصة بها توفر المرونة والثقة للمتعاملين في التخطيط لسفرهم، مشيرة إلى أنه يمكن للمتعاملين الذين يشترون تذاكر «طيران الإمارات» للسفر في أو حتى 30 يونيو 2021، الاستفادة من شروط وخيارات إعادة الحجز، إذا ما اضطروا إلى تغيير خطط سفرهم، كما يمكن تغيير تاريخ السفر أو تمديد صلاحية التذكرة لعامين من تاريخ الشراء.

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