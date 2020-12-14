سمارت سيرفيسز: «التحديات هي ما تجعلنا نبتكر لنصبح أقوى ونساهم في اقتصاد دبي»

سمارت سيرفيسز "التحديات هي ماتجعلنا نبتكر لنصبح اقوي ونساهم في اقتصاد دبي "

اختتمت شركه سمارت سيرفيسز للتعامل الإلكتروني مشاركتها بمعرض جايتكس لنجوم المستقبل بمدينه دبي والمنعقد خلال الفتره من ٦ الي ٩ ديسمبر .

حيث استعرضت الشركه خدماتها بقطاع بقطاع السياحه والسفر وقطاع الجولات الافتراضيه عل الزوار والمستثمرين ورجال الاعمال وقامت بإجراء مباحثات مع الشركات المعنية بقطاع السياحه والسفر وذلك لتعزيز التعاون والتبادل التجاري وتنمية قطاع السياحه والسفر والبحث عن الفرص المناسبه.

وقامت الشركه بمبادره بهدف تعزيز قطاع السياحه والسفر واستخدام افضل الابتكارات والممارسات العالميه لمواكبه تطورات العالم ووضع حلول للمشكلات وهي بناء تكامل بين مختلف المؤسسات والشركات التي تحتوي علي خدمات مناسبه لتقديم جولات افتراضيه متكامله خصوصا لزياره المعارض والمؤتمرات بشكل افتراضي.

وقال مدير شركه سمارت سيرفيز للتعامل الالكتروني محمد المزروعي يؤمن بأن الجولات الافتراضيه ستشكل نسبه كبيره خلال السنوات القادمه من السياحه والسفر خصوصا لرجال الاعمال والمسثمرين لزياره المعارض والمؤتمرات عن بعد وستساهم في مضاعفه السياح بنسبه كبير حيث يوجد ملايين الاشخاص الغير قادرين على اصدار تأشيرة للسفر او اتمام حجز تذاكر الطيران بسبب ضعف الامكانيات الماليه وستشكل تقنيه جديده للتوظيف عن بعد خصوصا بقطاعات مهمه مثل السياحه والسفر و الطب والهندسة والصيانة والصناعة والنقل والشحن والامن وذلك من خلال الدمج بين الانسان والاله والربوتات والتحكم من خلال الجولات الافتراضيه بتلك التقنيات والالات عن بعد وبرمجتها بالمستقبل لتصبح ذاتيه التحكم .

وتابع مدير الشركة " شدو العزيمه والهمه، يارجال ويانساء، فالفتره الحالية ماهي لفتره التخاذل والاعذار فالنبداء بصناعة المستقبل من مدينه دبي "

يذكر بأن شركه سمارت سيرفيسز للتعامل الإلكتروني تهدف لتعزيز قطاع السياحه والسفر من خلال الجولات الافتراضيه وتفتح فرص التعاون والاستثمار التجاري مع الجميع

(مادة إعلانية)

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