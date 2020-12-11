نظام جديد يوفر مكافحة استباقية لـ «سوسة النخيل»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت مدير القطاع العام لدى شركة «مايكروسوفت» في دولة الإمارات، ليلي سرحان، عن تطوير الشركة نظاما مبتكرا يعمل عبر تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي لتوفير مكافحة استباقية لداء سوسة النخيل.

وقالت سرحان لـ«الإمارات اليوم»، على هامش معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2020»، الذي اختتم فعالياته أمس، إن النظام الجديد الذي يخضع للتجريب حاليا، يعمل بآلية ذكية من خلال الرصد عبر أجهزة استشعار أو ما يطلق عليها «سنسور» على النخيل لرصد أي متغيرات، منها بدء ترسب سوس النخيل ليتم إشعار النظام لدى المستخدمين بشكل فوري ويتم تقديم العلاج الاستباقي والمكافحة قبيل تمكن السوس من النخيل بفترة مبكرة.

وأضافت أن النظام يوفر أيضا عمليات رعاية شاملة للنخيل سواء عبر تحديد كميات الري المطلوبة وتحديد المواعيد المناسبة، فضلا عن رصد متطلبات العناية اللازمة،، مشيرة إلى أن هذا الأمر يمكن تعميمه على مختلف أنواع الأشجار.

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