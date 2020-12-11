«إقامة دبي» تطلق «بطاقة السعادة للسياح»

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أطلق مدير عام اقتصادية دبي، سامي القمزي، أمس، بدعوة من مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، اللواء محمد أحمد المري، «بطاقة السعادة للسياح» التي ستمكّن السياح القادمين عبر منافذ إمارة دبي من الحصول على بطاقة خصومات حصرية تمكنهم من الاستمتاع بالعروض الترويجية والحصرية التي يقدمها شركاء «بطاقة السعادة» أثناء فترة إقامتهم في الإمارة.

جاء ذلك خلال مشاركة «إقامة دبي» في فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية 2020»، الذي اختتم فعالياته أمس. ويأتي إطلاق البطاقة الجديدة تماشياً مع نهج دولة الإمارات وإمارة دبي في توفير جميع المعطيات التي تضمن للزوار إمضاء عطلة ممتعة وعلى قدر كبير من التميز.

منح البطاقة

وسيتم منح البطاقة للسائح تلقائياً عند وصوله إلى منصات الجوازات في مطار دبي الدولي، حيث يتوجب على السائح استخدام هاتفه النقال لمسح الرمز الشريطي لتحميل تطبيق السعادة من متجرَي «أبل» و«أندرويد»، ومن ثم إدخال رقم جواز السفر وتاريخ الوصول، ليتمكن السائح من الدخول إلى التطبيق الذكي الذي سيقوم بتضمين اسم السائح تلقائياً باللغتين العربية والإنجليزية، وينتهي العمل بالبطاقة مع مغادرة السائح الدولة، على أن يتم منحه بطاقة جديدة في كل زيارة يقوم بها ضيفاً مُكرماً إلى الدولة عبر منافذ إمارة دبي.

خدمات وخصومات

وقال اللواء محمد المري: «أطلقنا (بطاقة السعادة للسياح) التي ستُوفر لزوار الإمارات المتحدة عموماً، وإمارة دبي بشكل خاص، باقة من الخدمات والخصومات الحصرية لمختلف الجهات التجارية والخدمية، ضمن العديد من القطاعات ليستمتعوا بإقامتهم في دبي، مدينة السعادة».

وأضاف أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من حرص «إقامة دبي» على ترجمة نهج الإمارة في توفير تجربة استثنائية وسعيدة لزوارها، منذ لحظة وصولهم إلى مطار دبي الدولي حتى مغادرتهم، وأشار المري إلى أن دولة الإمارات عموماً، وإمارة دبي خصوصاً، تتمتع بمكانة مرموقة كأحد المقاصد السياحية المهمة على مستوى المنطقة والعالم، وذلك لما تمتلكه الدولة من مقومات جذب متعددة، في ضوء نجاح نموذجها الاقتصادي ومتانة قطاعها السياحي، والقدرة على الاستفادة من المتغيرات لضمان سلالة واستمرارية الأعمال.

جاذبية الإمارات

وتابع المري: «لا تقتصر جاذبية دولة الإمارات على السياحة فقط، بل تمتد إلى ما تتمتع به من أمن وأمان واستقرار مجتمعي، وازدهار اقتصادي وبنية تحتية لوجستية ورقمية، جعلتها من أفضل الوجهات المُفضّلة للسفر والإقامة»، وقال: «يسعدنا في (إقامة دبي) أن نتمكن من إدخال البهجة والسرور إلى قلوب جميع زوار دولة الإمارات وإمارة دبي من خلال إصدار بطاقة السعادة للخصومات»، لافتاً إلى أن هذه المبادرة سيكون لها انعكاس إيجابي يعزز من الارتقاء بالقطاع السياحي في الإمارة، ويسهم في ترسيخ موقع الدولة المتميز على خريطة السياحة العالمية.

السعادة والراحة

بدوره، قال مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية، اللواء عوض العويم: «جعلنا هدفنا هو سعادة وراحة زوارنا، ومن هذا المنطلق عملنا من خلال مبادراتنا وخدماتنا على تهيئة الظروف المناسبة للزوار، التي تكفل لهم أعلى مستويات السعادة والراحة خلال فترة إقامتهم، ليتماشى هدفنا مع الرؤى الثاقبة للقيادة الرشيدة الهادفة إلى تعزيز سعادة سكان وزوار دولة الإمارات، وبما يتماشى مع تطلعات حكومة دبي لجعل مدينة دبي الأسعد على وجه الأرض».

القطاعات المتوافرة ضمن «البطاقة»

أوضحت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي أن القطاعات المتوافرة ضمن برنامج «بطاقة السعادة للسائح» تشمل: خدمات المركبات، والسياحة والسفر، والتقنيات والاتصالات، والمطاعم، وخدمات الصحة والجمال، ومراكز التسوق والأزياء، وخدمات البنوك والمصارف والمؤسسات الاستهلاكية.

وأضافت أن البطاقة تتسم بالعديد من المميزات التي تخدم السائح، منها سهولة التعرف إلى موقع العروض وسهولة الاطلاع عليها، فضلاً عن تقييم العروض وتدوين الملاحظات، إضافة إلى سهولة التصنيف والبحث عن العروض الحصرية ضمن القطاعات المشار إليها.

اللواء محمد المري:

- «المبادرة سيكون لها انعكاس إيجابي يعزز من الارتقاء بالقطاع السياحي في الإمارة».

- منْح البطاقة للسائح تلقائياً عند وصوله إلى منصات الجوازات في مطار دبي الدولي.

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