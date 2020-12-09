فلاي دبي تطلق رحلاتها إلى غروزني

المصدر: دبي - الإمارات اليوم





أعلنت فلاي دبي، اليوم، انها ستبدأ رحلاتها إلى غروزني، عاصمة جمهورية الشيشان في الاتحاد الروسي. وستعمل الرحلات بين مطار دبي الدولي ومطار غروزني مرتين أسبوعياً اعتباراً من 17 الجاري، وستكون فلاي دبي أول شركة طيران تقدم رحلات مباشرة على هذا المسار من دولة الإمارات.

وتشغل فلاي دبي، رحلات إلى روسيا منذ العام 2010 وتوفر للمسافرين من الإمارات وعبر شبكة فلاي دبي وطيران الإمارات المشتركة، سهولة الوصول إلى موسكو والمدن الروسية الكبرى الأخرى.

وتعمل (الناقلة) على زيادة عملياتها بشكل مضطرد منذ يوليو وتواصل تشغيل جميع رحلات الشحن ورحلات العودة إلى الوطن، بالإضافة إلى رحلاتها المنتظمة. وستتيح الخدمة الجديدة لغروزني، للمسافرين الوصول إلى دبي ووجهات العطلات الأخرى عبر شبكة الناقلة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، غيث الغيث: "منذ بدء عملياتنا في عام 2009، التزمنا بفتح خطوط جديدة للأسواق غير المخدومة برحلات طيران لإتاحة الفرصة لمزيد من الناس للسفر أكثر. ومع استمرار المزيد من الدول في رفع القيود المفروضة على السفر الدولي، فإننا نتوقع زيادة الطلب على السفر خلال موسم العطلات الشتوية ، ونحن سعداء اليوم بالاعلان عن بدء الرحلات إلى غروزني".

وقال نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي، جيهون أفندي: "لطالما كانت روسيا سوقًا مهمة لفلاي دبي. من خلال الخط المباشر الجديد بين دبي وغروزني ، نواصل دعم وتسهيل تدفق حركة السفر والتجارة والسياحة من الأسواق التي كانت تفتقر إلى الرحلات الجوية في السابق ".

وتقع غروزني على نهر سونزا ،و هي عاصمة جمهورية الشيشان وتشتهر بكونها مركز شمال القوقاز. وتحتوي المدينة على كثير من المعالم بما في ذلك العمارة الحديثة ومراكز التسوق والمعالم السياحية مثل مسجد قبة غروزني المركزي.

وستكون رحلات هذه الوجهة ضمن رحلات الرمز المشترك مع طيران الإمارات مما يوفر للمسافرين رحلات ربط اكثر سهولة عبر مطار دبي إلى 155 وجهة بين كل من شبكة طيران الإمارات وشبكة فلاي دبي بما في ذلك أستراليا والصين والمحيط الهندي واليابان وجنوب آسيا والولايات المتحدة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news