400 ألف مسافر مغادر وقادم عبر «دبي الدولي» خلال «عيد الميلاد»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

توقعت شركة طيران الإمارات، أن يزيد عدد الركاب المغادرين عبر «المبنى 3» في مطار دبي الدولي على 200 ألف خلال فترة عيد الميلاد، موضحة أنه وفقاً لسجل حجوزاتها، فإن حركة المسافرين ستصل إلى الذروة يوم الجمعة المقبل الموافق 11 ديسمبر، فيما بدأ معدل حركة المسافرين بالارتفاع فعلاً اعتباراً من أمس، على أن يستمر حتى الإثنين 21 ديسمبر الجاري.

وأفادت الناقلة في بيان، بأن أرقام الحجوزات تبين أيضاً أن أكثر من 200 ألف مسافر سيصلون إلى دبي على رحلاتها خلال تلك الفترة.

وشددت «طيران الإمارات» على ضرورة تحقق عملائها من متطلبات السفر إلى وجهاتهم، والوصول والتواجد في المطار قبل ثلاث ساعات على الأقل من موعد إقلاع الرحلة.

ونصحت المسافرين باحتساب وقت إضافي لتجنب أي تأخير متوقع بسبب كثافة حركة المرور على الطرق المؤدية إلى «المبنى 3»، مشيرة إلى أنه ينبغي على المسافرين إنهاء إجراءات السفر في المطار قبل ثلاث ساعات من موعد الإقلاع، أياً تكن درجة سفرهم. وأوضحت الناقلة أن «الكاونترات» ستغلق قبل ساعة واحدة من موعد كل رحلة، ولن يقبل الركاب المتأخرون لضمان إقلاع الرحلات في مواعيدها المحددة.

ولفتت إلى أنه يمكن للعملاء إنجاز إجراءات سفرهم عبر الإنترنت خلال الفترة من 48 ساعة حتى 90 دقيقة قبل موعد مغادرة الرحلة، فيما يتوجب عليهم زيارة «كاونترات» إنهاء إجراءات السفر في المطار للحصول على بطاقة الصعود إلى الطائرة والتحقق من المستندات المطلوبة في كل وجهة.

وأضافت أنه إلى جانب «كاونترات» إنهاء إجراءات السفر التي يديرها موظفو «طيران الإمارات»، توفر الناقلة لعملائها خيار استخدام أكشاك الخدمة الذاتية لإنهاء إجراءات السفر وتسليم الحقائب، حيث يوجد ثمانية أكشاك و16 جهازاً لتسليم الحقائب في «المبنى 3».

وأشارت إلى أن الخدمة تتوافر للمسافرين إلى جميع الوجهات باستثناء الولايات المتحدة الأميركية وكندا والصين والهند وهونغ كونغ بسبب المتطلبات الإضافية لهذه الدول.

المسار البيومتري

أفادت شركة «طيران الإمارات»، بأنه يمكن لركابها استخدام المسار البيومتري الذي يوفر لهم تنقلاً سلساً من دون تلامس في «المبنى 3» بمطار دبي الدولي، ويختصر زمن الانتظار في الطوابير، مشيرة إلى أنه يتوافر للعملاء خيار استكمال إجراءات الهجرة باستخدام أحدث التقنيات القائمة على التعرف إلى الوجه عبر بوابات الصعود إلى الطائرة والنفق الذكي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news