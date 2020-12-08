«دايموند فاوندري» تفتتح مركزاً لها في «دبي للسلع المتعددة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة والسلطة التابعة لحكومة دبي، عن انضمام شركة «دايموند فاوندري»، ومقرها «وادي السيليكون»، إلى محفظة المركز من شركات إنتاج الماس المصنّع في المعامل.

وأفاد بيان صدر أمس، بأن رائدي الأعمال مارتن روشايسن وجيرمي شولز، أسسا الشركة في مدينة «سان فرانسيسكو» الأميركية، في وقت اختارت فيه «دايموند فاوندري» مركز دبي للسلع المتعددة قاعدة دولية للمبيعات والتوزيع، نظراً لموقع دبي الاستراتيجي، واتصالها بأهم مراكز الماس في العالم، وسهولة إنشاء الشركات.

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليِّم، إن اسم دبي أصبح مرادفاً للابتكار والتميز، فيما يأتي وجود فرع لشركة مثل «دايموند فاوندري» في منطقتنا الحرة لإدارة عملياتها في المنطقة خير دليل على ذلك.

وأضاف: «يعكس استقطاب الشركات التي تُحدث ثورة في قطاع الماس نجاحنا في توفير بيئة آمنة وممكّنة للقطاع بأكمله، سواء للماس الطبيعي أو المصنّع»، لافتاً إلى أن دبي ومركز دبي للسلع المتعددة تعدان الخيار الأمثل بالنسبة للشركات التي تسعى إلى التوسع والازدهار.

بدوره، قال نائب رئيس المبيعات العالمية لشركة «دايموند فاوندري»، توبي كروز، إن دبي تحتل موقعاً استراتيجياً مهماً بالنسبة لنا، إذ توفر إمكانية الوصول المباشر إلى بعض أسواق الماس الأكثر أهمية في العالم مثل الهند وإسرائيل وأوروبا.

وتابع: «بفضل خبرة مركز دبي للسلع المتعددة في هذا القطاع، وإجراءات تأسيس الشركات السلسة، فقد وقع خيارنا بشكل فوري على مركز دبي للسلع المتعددة لإنشاء مكتب دولي لنا، حيث نتطلع إلى مواصلة نمونا في المنطقة».

يذكر أن «دبي للسلع المتعددة» دشّن في عام 2004 «بورصة دبي للماس» التي تضم أكثر من 1000 شركة عبر جميع أنحاء سلسلة توريد الماس، لتصبح أكبر منشأة لمناقصات الماس في العالم.

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