«دبي الدولي» يستقبل أول رحلة طيران تجاري إسرائيلية على متن خطوط «إسرآير»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استقبل مطار دبي الدولي، عصر أول من أمس (الثلاثاء)، رحلة شركة خطوط طيران «إسرآير» الافتتاحية من مدينة «تل أبيب»، لتكون بذلك أول رحلة تجارية تحط على أرض المطار لأول شركة طيران إسرائيلية، تشغل رحلات تجارية إلى دبي، وذلك في أعقاب بدء العلاقات بين دولة الإمارات وإسرائيل بتوقيع اتفاق السلام بين الجانبين منتصف سبتمبر الماضي، وما تلاه من بدء العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية بين الطرفين.

وأفاد بيان صدر أمس، بأن الرحلة رقم «6H 663» لشركة طيران «إسرآير» التي غادرت تل أبيب في الساعة الـ10 صباح أول من أمس بالتوقيت المحلي هناك، وصلت إلى مطار دبي الدولي في الساعة الخامسة و10 دقائق من بعد عصر الثلاثاء بتوقيت دولة الإمارات، حاملة على متنها 166 راكباً.

14 رحلة أسبوعية

وكشفت «إسرآير» عن نيتها تشغيل ما يصل إلى 14 رحلة أسبوعية بين الوجهتين باستخدام طائرة «إيرباص العملاقة» من طراز «A320»، في وقت يتزامن فيه بدء الخدمة الجديدة مع مستهل موسم العطلات الذي يشهد خلاله مطار دبي الدولي عادةً ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الركاب الذين يمرون عبر المطار، سواء من القادمين إلى دبي لقضاء عطلات نهاية العام، أو العابرين منها، في طريقهم إلى وجهات أخرى حول العالم.

وستعزّز رحلات «إسرآير» شبكة مطار دبي الدولي، من خلال ربط اثنتين من الوجهات التجارية والسياحية الرئيسة في المنطقة، ما يوفر المزيد من الخيارات والراحة للمسافرين، وتوسيع فرص التجارة والخدمات اللوجستية بين دولة الإمارات وإسرائيل.

أكبر مطارات العالم

يتمتع مطار دبي الدولي بأهمية كبيرة، باعتباره نقطة وصل محورية لحركة السفر والطيران العالمية انطلاقاً من موقعه المتوسط في قلب العالم، وقدرته الكبيرة على استقبال عدد كبير من الرحلات في الوقت نفسه، إذ احتفظ المطار بترتيبه في صدارة أكبر مطارات العالم من ناحية عدد المسافرين الدوليين، للعام السادس على التوالي، ووصلت حركة المرور السنوية عبره لعام 2019 إلى 86.4 مليون مسافر، مبتعداً عن أقرب منافسيه مطار «لندن هيثرو» بأكثر من ستة ملايين مسافر.

- الشركة تعتزم تسيير 14 رحلة أسبوعية لربط الوجهتين باستخدام طائرات «إيرباص A380» العملاقة.

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