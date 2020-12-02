إطلاق مجلس الأعمال الإماراتي - الأسترالي

المصدر: سيدني - الإمارات اليوم

أطلق رئيس وزراء أستراليا، سكوت موريسون، أول مجلس أعمال إماراتي - أسترالي، وذلك في حفل أقيم في مدينة «سيدني»، وتم بثه عبر الإنترنت.

ورحّب وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، بانطلاق مجلس الأعمال الإماراتي - الأسترالي، وقال في كلمة ألقاها عبر الاتصال المرئي، إن الإمارات وأستراليا ترتبطان بعلاقات قوية طويلة الأمد، إذ تمكنت الدولتان منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في عام 1975 من تعزيز روابط الصداقة بين شعبيهما، إضافة إلى العلاقات التجارية والسياحية والاستثمارية والثقافية، وتوظيفها بما يعود بالنفع على كلتا الدولتين.

وأضاف قرقاش: «أرحّب بإطلاق مجلس الأعمال الجديد، على الرغم من جائحة (كوفيد-19)، وكلي ثقة بأن هذا المجلس سيسهم في تنمية وتكريس تعاوننا الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار والتبادل التجاري بين الدولتين».

بدوره، قال الرئيس المشارك لمجلس الأعمال الإماراتي الأسترالي عن دولة الإمارات، بدر سليم سلطان العلماء، في كلمة ألقاها خلال الحفل، إن تأسيس المجلس يعتبر تتويجاً للعلاقات التاريخية القوية والقائمة على التحالف الراسخ والصداقة القوية التي جمعت بين دولتينا منذ عقود عدة.

وأضاف أن مكانة دولة الإمارات كأكبر شريك تجاري لأستراليا في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى أن أستراليا واحدة من أفضل وجهات الاستثمار العقاري للمستثمرين الإماراتيين، خير دليل على عمق وقوة هذه العلاقات التاريخية.

في السياق نفسه، أكد الرئيس المشارك لمجلس الأعمال الإماراتي - الأسترالي عن أستراليا، كريستوفر باين، أن إنشاء مجلس الأعمال الجديد جاء بعد طول انتظار.

وأكد أن المجلس الجديد سيتيح للشركات الأسترالية والإماراتية فرصة فريدة للتواصل مع صناع القرار من القطاعين العام والخاص، وتعزيز وفهم المتطلبات والفرص المستقبلية بشكل أفضل.

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