«عُمان للتأمين» تحقق 160.2 مليون درهم أرباحاً صافية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة عُمان للتأمين عن تحقيق نمو مضاعف في الأرباح الصافية بلغت 160.2 مليون درهم، في الربع الثالث من عام 2020، مقترن بملاءة مالية جاوزت 250%.

ووفقاً لبيان صدر عن الشركة، أمس، فقد وصل المجموع الكلي للأقساط المكتتبة في نهاية الربع الثالث من عام 2020 إلى 2.9 مليار درهم، مقابل 2.8 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2019، بينما استقر صافي الأقساط المكتسبة عند المستوى نفسه للعام الماضي البالغ 1.2 مليار درهم، والذي يعد الرقم الأعلى في سوق دولة الإمارات.

وأشارت «عُمان للتأمين» إلى تقارير لها، تظهر وصول مؤشر رضا المتعاملين إلى نسبة 88%، وهو ما يتجاوز المتوسط الذي تحقق في عام 2019 بنقطتين.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، جان لوي لوران جوسي، إنه، وعلى الرغم من الظروف الصعبة والتحديات التي نعيشها، فإن جميع مؤشراتنا الأساسية تسير في الاتجاه الصحيح بفضل تفاني فرق العمل، ما انعكس على مستوى رضا المتعاملين، لافتاً إلى وجود أكثر من 830 ألف متعامل للشركة.

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