«تعاونية الاتحاد» تفتتح «الورقاء سيتي مول» بكلفة 347 مليون درهم

المصدر: مدحت السويفي - دبي

افتتحت «تعاونية الاتحاد»، أمس، مركزها التجاري الثالث «الورقاء سيتي مول»، بكلفة إجمالية بلغت 347 مليون درهم.

وأوضحت الشركة، خلال مؤتمر صحافي، أن المركز الجديد يمتد على مساحة 685 ألفاً و112 قدماً مربعة، وبسعة استيعابية تصل إلى 42 محلاً تجارياً و11 كشكاً.

التوسّع والانتشار

وقال الرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الاتحاد»، خالد حميد بن ذيبان الفلاسي، إن «افتتاح (المول) الجديد يأتي في إطار سعي التعاونية لتحقيق أحد أهم أهدافها الاستراتيجية، وهو التوسع والانتشار، لتوفير مراكز تجارية عصرية ذات مواصفات عالمية تتيح للمتسوقين تجربة تسوق فريدة». وأضاف أن «(تعاونية الاتحاد) تعمل وفق خطط توسع مدروسة تسهم في بناء اقتصاد وطني مستدام يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة الرامية لتوفير موارد غذائية مستدامة في الدولة، وبناء منظومة أمن غذائي كأولوية قصوى».

مخزون

وبيّن الفلاسي أن الفرع الجديد سيرفع المخزون السلعي الاستراتيجي للتعاونية بمقدار 20%، مؤكداً أن التعاونية ملتزمة بتوفير السلع والمنتجات بأسعار تنافسية تهدف إلى تعزيز مستويات السعادة لدى المتسوقين.

وأفاد بأن ما يميز «الورقاء سيتي مول» هو موقعه الاستراتيجي في منطقة الورقاء الثالثة، حيث سيخدم قاطني منطقتي الورقاء ومردف، إلى جانب شريحة كبيرة من سكان المناطق المجاورة، لافتاً إلى أن المركز الجديد يتميز بإطلالة مباشرة مع واجهة أمامية على شارع طرابلس الحيوي الرابط ما بين دبي وشارع الإمارات.

5 طوابق

وأوضح الفلاسي أن المركز مكون من خمسة طوابق، هي: السرداب والأرضي السفلي، والأرضي، والأول، إضافة إلى طابق للمكاتب، فضلاً عن مدخلين لـ«الهايبرماركت»، الذي يوفر أكثر من 48 ألف منتج غذائي وغير غذائي.

وأضاف أن المحال في «المول» موزعة على الطابقين الأرضي والأول، منها 26 محلاً في الدور الأرضي، و16 محلاً في الدور الأول.

المحال

ولفت إلى أن عدد المحال التي تم تأجيرها في المركز الجديد بلغ 37 محلاً من أصل 42 محلاً، تنوعت أنشطتها ما بين البنوك وخدمات الصرافة والمراكز الصحية والصيدليات والمطاعم ومحال الحلويات ومتاجر الذهب ومحال العطور والخياطة الرجالية والنسائية، إلى جانب محال الورود والبصريات والمستلزمات المنزلية وصالونات التجميل ومحال الألعاب الإلكترونية. وذكر أن عدد الأكشاك التي تم تأجيرها بلغ 10 أكشاك من أصل 11 كشكاً، تنوعت أنشطتها ما بين خدمات الهواتف المحمولة والزهور والعطور والمواد الغذائية والحلويات والإكسسوارات، موضحاً أن إجمالي المساحة التجارية يبلغ 69 ألفاً و391 قدماً مربعة، فيما إجمالي المساحة المؤجرة شاملة الأكشاك تبلغ 63 ألف قدم مربعة، بنسبة 91% من إجمالي المساحة.

1000 موقف

قال الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، خالد الفلاسي، إن مركز «الورقاء سيتي مول» الجديد، يضم 1000 موقف للمركبات موزعة على طوابق السرداب والأرضي والأرضي السفلي، بمساحة 300 ألف قدم مربعة، ما يشكل 43% من المساحة الإجمالية للمركز.

الـ«هايبرماركت» في «المول» الجديد يوفر 48 ألف منتَج غذائي وغير غذائي.

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