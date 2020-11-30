«ماستركارد» و«المشرق» يطلقان خدمة قبول المدفوعات عبر الهاتف للشركات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن بنك المشرق وشركة «ماستركارد» العالمية عن تعاونهما لإطلاق خدمة «Tap On Phone» الجديدة المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأفاد بيان صدر، أمس، بأن الخدمة تعمل على تحويل الهواتف الذكية التي تعمل بنظام «أندرويد» إلى أجهزة آمنة لقبول المدفوعات من البطاقات اللاتلامسية، ومحافظ الهاتف المحمول وحتى الساعات الذكية، وكلّ ذلك دون فرض أي كلفة إضافية على شراء المعدات أو إعداد الخدمة.

وقال نائب الرئيس التنفيذي رئيس المدفوعات في بنك المشرق، كارتيك تانيجا، إن تفشي وباء «كورونا» فرض ضغوطاً كبيرة على جميع الشركات عبر مختلف الصناعات والمناطق، إذ اضطرت الشركات الصغيرة، التي كانت تقبل المدفوعات النقدية فقط، للتكيف مع أساليب جديدة، من خلال نقل أعمالها إلى الإنترنت، وتقديم وسائل حديثة أكثر أماناً وراحة للدفع مثل الحلول اللاتلامسية.

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي لخدمات بوابة الدفع في «ماستركارد»، كيث دوغلاس، إن حلول القنوات المتعددة، مثل خدمة Tap On Phone، توفر عالماً واسعاً من الفرص الجديدة للشركات الصغيرة في المنطقة، بما يسمح لها في كثير من الأحيان بالمنافسة مع تجّار التجزئة الكبار.

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